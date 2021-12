S’ha fet un nom i ja la situen dins de Sabadell i en l’àmbit català. Marta Farrés (1981) entra en el seu tercer any com a alcaldessa i ho fa com a presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità i membre de l’executiva del PSC. L’alcaldessa se situa en el panorama polític, però li queda afrontar un any i mig de mandat clau: ha d’accelerar les actuacions i els canvis i complir els compromisos. Fer els deures. Abans, però, toca fer balanç.

Pràcticament tres anys de Govern municipal, dos en pandèmia. Quina valoració en fa vostè, al capdavant de l’Ajuntament?

Li he de ser sincera: ha anat tot molt atropellat i he tingut poc temps per fer balanç. Quan m’aturo a pensar-hi, dic: Déu n’hi do, tot el que ens ha tocat fer! El Govern ho ha donat tot i ha intentat fer-ho el millor possible. La ciutat s’ha posat en marxa, però no puc deixar de pensar en totes les famílies que ho han passat malament. Ha estat dur emocionalment.

Quan diu que la ciutat està en marxa, a què fa referència?

En tots els afers del dia a dia que ara funcionen, en el rumb de la ciutat. Estan passant coses. Quan vam presentar el projecte de reforma del Passeig, molta gent no s’ho va creure. D’aquí a poc començarem les obres, com al Portal Sud o al Jardí del Sud. Hi ha projectes per a la ciutat, i també captem inversions i empreses. Per exemple, l’Aeroport ha començat a enlairar-se.

Què veurem acabat al final del mandat?

El parc del Nord, el parc de les Aigües, la plaça de la Fuensanta, el nou Passeig, el Jardí i veurem el Pavelló dels Merinals en un estat molt avançat. També haurem iniciat 500 habitatges públics… Un mandat té quatre anys i he de dir que l’Ajuntament ha fet un esforç enorme per arribar-hi a temps.

Un esforç enorme, però el grau d’execució de les inversions previstes per al 2021 era del 12%, inferior al de l’any de la pandèmia.

El que ens va passar el 2020 s’ha vist reflectit enguany. A mi el que em preocupa és el balanç del mandat, tota la seqüència. El maig del 2023 hi haurà 44 milions executats a tot Sabadell, i de moment en portem 20. He fet els deures i tinc totes les dades amb detall.

Una de les obres que s’executarà serà el Passeig. Les actuacions començaran el proper 17 de gener i, com és lògic, hi ha una certa intranquil·litat entre els comerços i l’hostaleria. Pensi que ja van patir molt el perllongament dels FGC i la remodelació del Mercat Central en el seu dia.

Hi ha moltes expectatives amb la reforma del Passeig. I aquesta expectació em genera neguit. Ara bé, les obres tindran menys afectació del que ens sembla. El gruix de l’actuació es farà a la part central del Passeig. Mirarem com podem redistribuir les terrasses dels bars i no es cobraran les taxes. El nostre objectiu és que en vuit mesos, abans de Nadal, les obres estiguin acabades. Així podrem, després de molts anys, deixar de parlar del Passeig i enfocar-nos en altres prioritats.

Pel que fa a obres, aviat començaran les actuacions del Vapor Pissit. Què hi anirà? Fa un any ja li vaig fer la mateixa pregunta.

Ho estem acabant de pensar. Hem de saber jugar amb tota una sèrie d’espais que tenim al Centre i sense tenir en compte això no prendrem cap decisió. No arribarem al final del mandat amb el Pissit rehabilitat i ens cal fer una reflexió profunda abans sobre els possibles usos.

Falta la inversió per remodelar l’Artèxtil i poder portar l’escola d’infermeria. En quin punt estan les converses amb la UAB? Quant preveu aportar-hi l’Ajuntament?

S’està acabant de fer el projecte arquitectònic amb la UAB i n’estem valorant els costos, que seran una mica més de sis milions d’euros. Ens toca fer-ho perquè creiem que cal atraure el sector de la biomedicina a Sabadell, per resoldre el dèficit sanitari del Taulí. Hem fet la rehabilitació perquè l’edifici és de titularitat municipal.

Hi ha qui ho compara amb els quatre milions invertits de l’Ajuntament al Taulí, que és competència de la Generalitat.

El Taulí no és nostre, l’Artèxtil sí. L’Ajuntament farà la rehabilitació per portar el grau d’Infermeria i hem buscat el cofinançament de la UAB perquè així no ho paguem nosaltres a pulmó.

A què s’ha degut el retard al Portal Sud, el nou accés viari de Sabadell? L’últim calendari marcava l’estiu passat i ara serà el març del 2022.

Quan vaig arribar a l’Ajuntament, el 2019, no s’havia fet res sobre el Portal Sud. Hem hagut de superar molts entrebancs. Abans, hi havia una manca de sintonia entre l’Ajuntament, l’Aeroport i Aena, no s’havia executat la subvenció de la Diputació de Barcelona, ni s’havien fet els processos administratius. Ho hem desencallat tot. I hem aconseguit començar les obres en els propers mesos, que significarà atraure empreses, potenciar l’Aeroport i el polígon Sud-oest i connectar-nos bé amb la C-58.

Sobre això, el polígon Sud-oest serà l’ampliació del Hub Aeronàutic de Sabadell?

La idea és aquesta. Si l’Aeroport esgota els seus hangars disponibles, posarem totes les facilitats perquè s’instal·lin empreses del sector al polígon. Tothom que vulgui venir a Sabadell serà benvingut.

Sobre els fons Next Generation. Van presentar els primers projectes de mobilitat i ara ve una segona fornada centrada en polítiques verdes. Hi presentaran la reforma del Ripoll? Quina idea tenen al cap?

Sí, ho hem incorporat. Barcelona es va obrir al mar i nosaltres ens obrirem al riu. Volem que hi hagi activitat econòmica al Ripoll, que sigui compatible. Una cimentera no! Penso en empreses tecnològiques, economia avançada i no contaminant. Volem que hi hagi elements esportius, a la Pista d’Atletisme i la Bassa de Sant Oleguer, oci diürn i activitats culturals. Qui hagi estat a Berlín sabrà que s’hi fa molta cultura al riu… No podem rehabilitar el riu i fer-lo accessible sense que hi passi res. Si no hi va ningú, quedarà aturat, com ja hem vist en aquesta ciutat amb altres qüestions.

Han millorat els terminis de les llicències d’obres, però en altres afers tot sembla estancat. Avui, l’Ajuntament de Sabadell paga els seus proveïdors a 46 dies, quan el límit legal en són 30. Barcelona paga a vuit dies.

No sé si creure-m’ho, truqui a alguna empresa de Barcelona. Aquí hem de parlar clar: s’han fet lleis que no ajuden gens els processos administratius. Cada cop hi ha més traves burocràtiques. Es guanya seguretat jurídica, sí, però el que toca i se’ns demana és flexibilitzar i guanyar agilitat.

Hi ha un control excessiu sobre les administracions públiques?

No, no és un control excessiu. És una burocratització excessiva.

Comentem les ordenances de l’any vinent. Les entitats empresarials han criticat la pujada d’impostos per al 2022 en un context de recuperació econòmica.

Tothom representa qui representa, i les entitats empresarials fan el seu paper. Les coses com són: en l’àmbit impositiu, estem molt per sota de la resta de grans ciutats, i és complicat realitzar inversions amb una recaptació tan baixa, amb una inflació disparada i amb els dubtes que hi ha sobre el finançament local. Les entitats empresarials argumenten que la pujada d’impostos farà que la ciutat sigui menys competitiva i que no vinguin les empreses, i no és així. Mai ho permetria.

Centenars d’empreses han anat a parar a Sant Cugat en els darrers anys, a un ritme superior que Sabadell.

Barcelona està esgotada, els preus són massa alts, i per això se situen a Sant Cugat. Algun dia no quedarà espai disponible i la corona empresarial s’anirà ampliant. Per això recordo constantment que Sabadell és aquí, i que hem de tenir infraestructures viàries i ferroviàries.

S’ha reunit amb el Ministeri de Transports. En quin punt ha quedat l’acord Terrassa-Sabadell per allargar el Quart Cinturó de fa tres anys? S’ha avançat?

Estem davant d’una operació complicada, però si surt bé, en quedarem satisfets. Confio que arribarem a un acord.

Com es farà sense malmetre el Torrent de Colobrers?

O ho fem bé, o no ho fem. I estem en la línia de fer-ho. No deixarem que hi hagi cap afectació ambiental a l’hora de construir infraestructures. Avui dia, la tècnica ho permet.

No es pot fer un balanç de l’any sense comentar la trencadissa a Podem. L’oposició veu el Govern municipal més feble des que Marta Morell ha passat a ser regidora no adscrita.

En què afecta? Continuem aprovant i executant. El Govern funciona i hi ha una majoria al ple.

En algun moment s’ha plantejat la continuïtat de la regidora? L’acord era entre el PSC i Podem, no entre els socialistes i Morell.

Sí, correcte. L’acord era entre el PSC i Podem, però el que a mi em preocupa és garantir la governabilitat de la ciutat. Les dinàmiques de partit són complicades, per això jo soc poc de partit i molt de la ciutat… Que ho parlin entre ells. Jo soc l’alcaldessa de Sabadell, no soc ni la primera secretària del PSC.

Gabriel Fernàndez, d’ERC, afirma que catorze regidors “no són majoria social”. Ha aprovat tots els seus pressupostos amb aquests vots.

Quan les coses funcionen, han d’inventar titulars sense sentit. Ells també van governar amb catorze vots. El que servia per a ells no val per a nosaltres? La ciutat està en marxa, tenim els vots per tirar-ho endavant i la voluntat que segueixi així.

Fernàndez ja ha estat escollit alcaldable d’ERC. Vostè es presentarà com a candidata a les eleccions municipals del 2023?

Sí. Si els militants del PSC ho volen, sí. Em fa il·lusió veure la feina executada i això m’anima a seguir. Esperem que el proper mandat sigui més senzill que aquest.

Comptarà amb regidors del Govern per a la llista electoral? Amb quins? N’hi ha algun que li hagi expressat que vol continuar? I algun que no ho vulgui?

Encara queda. Som govern i estem governant. No estem en aquesta tònica, com altres que ja estan en clau preelectoral.

Farà canvis dins del govern? Canviarà regidors d’àrees?

Soc poc de fer canvis. Penso molt les decisions i quan les he pres, no acostumo a tocar res. Crec que no convé canviar-ho un cop hàgim agafat el rumb. Pensi que això no és un regne de taifes, com en la passada legislatura, el govern actua de manera col·laborativa.

Hem vist que s’ha posicionat dins de l’executiva del PSC amb una de les secretaries. És una de les líders municipals amb projecció a Catalunya. Preveu fer el salt a altres àmbits?

A mi el que m’agrada és Sabadell. Fa poc que soc alcaldessa i de moment no sento que necessiti res més.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va anunciar un protocol per a l’habitatge per a l’Arc Metropolità, els grans municipis de la segona corona de Barcelona, però li faltava concreció. De moment han marcat una organització i uns objectius, però quin full de ruta tenen? Quina és la prioritat immediata?

Hem d’augmentar la inversió en habitatge públic i fer més infraestructures. Hem d’exercir la nostra influència a l’hora de situar polítiques de seguretat i de convivència. No pot ser que només opini l’Ajuntament de Barcelona, per exemple, en qüestions de medi ambient.

Els fons Next Generation obliguen a crear una zona de baixes emissions. Ja ho tenen preparat? Com serà?

Abordarem la qüestió amb tots els municipis de l’Arc Metropolità. Perquè m’entengui, Sabadell no tindrà uns criteris diferents que Terrassa. No vull posar-hi un calendari encara, però li puc dir que hi haurà una estratègia i criteris comuns.

Encara sobre l’habitatge, hi ha 3.000 pisos ocupats a Sabadell. Què estan fent per abordar la situació?

Afecta tots els municipis, i totes les grans ciutats. Crec que ens hauria d’acompanyar la normativa. No pot ser que tinguem gent problemàtica als barris ocupant i que no els puguem fer fora. Depenem d’un procés judicial que s’allarga molt i amb la nova llei de l’habitatge hauria de permetre actuar. Això no té a veure amb els nivells d’ingressos, això és civisme. Nosaltres hem donat l’ordre a la Policia Municipal d’evitar les ocupacions. El 2018, quan jo no hi era, es van evitar 16 ocupacions, mentre que ara en són una cinquantena. Aquesta continuarà sent la tendència: fer el que podem fer dins la legalitat vigent. Hi anem, ho evitem i els desallotgem.

Parlem d’afers entre l’Ajuntament i la Generalitat. Ara que el Govern català ja té uns mesos de trajectòria, com és la relació entre els executius?

És menys de la que m’agradaria. Tenim línia directa amb moltes conselleries, però falta una estratègia de país amb el món municipal. Els ajuntaments som imprescindibles per a la governabilitat i això s’ha de reafirmar davant d’un centralisme excessiu dins de Catalunya. Al món municipal hi ha talent i coneixement del territori i això no s’ha de desaprofitar.

Li recordo alguns temes que no avancen: la nova seu dels Bombers, els nous jutjats, els barracons escolars, la residència del sud.

En el cas dels Bombers, hem trobat un emplaçament i ho estem negociant amb el Departament d’Interior. I pel que fa a la residència pública, hem fet una oferta a Drets Socials que ja no deixa cap excusa perquè no la facin. El model que es va plantejar en el mandat anterior, el cofinançament, era molt pervers, perquè ens obligava a pagar de nou per competències que no tenim. És com les escoles bressol i el servei d’atenció domiciliària. Que facin el que toca! La meva competència no és fer una residència pública, és arreglar els carrers.

Jutjats nous o remodelar els actuals?

Ho estem acabant de negociar amb la consellera Lourdes Ciuró. Jo el que vull són uns jutjats dignes, el com, ja en parlarem.

Completi la frase: Sabadell no acabarà el 2022 sense…

Complir tot el que hem promès.

