L‘Ajuntament de Sabadell confirmar l’ajornament dels dos concerts que Dàmaris Gelabert tenia previstos al Pavelló del Nord el pròxim 4 de gener. La situació sanitària actual a la ciutat, amb un nombre creixent de casos confirmats i una pressió hospitalari greu a l’atenció primària, ha fet prendre aquesta decisió sense revelar la nova data del concert. Les famílies que havien reservat l’entrada per veure el recital de l’artista barcelonesa rebran un correu per informar-los sobre la cancel·lació. En aquest també rebran la garantia de poder assistir en la nova data del concert.

Dàmaris Gelabert havia d’actuar a Sabadell per compensar totes aquelles persones que no van poder assistir als concerts que va fer durant la Festa Major per culpa de l’anterior aforament reduït. La reserva prèvia d’entrades per al concert es van obrir el 15 de desembre, però ràpidament van quedar exhaurides.

Els concerts s’havien de celebrar en un espai tancat on s’hauria d’haver reduït l’aforament i, per tant, les localitats ja estaven distribuïdes. A això cal sumar el fet que molts dels infants assistents, per una qüestió d’edat, no durien mascareta ni haurien estat vacunats.