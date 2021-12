Restaurants i discoteques de Sabadell presenten un recurs per salvar el Cap d’Any

L’oci nocturn i la restauració de Sabadell se sumen a una cinquantena d’entitats catalanes del sector per intentar salvar la nit de Cap d’Any. Conjuntament, han presentat un recurs contenciós al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra les noves restriccions decretades per la Generalitat, com la limitació d’aforaments o el tancament de les activitats recreatives musicals.

En aquest recurs expliquen la falta d’eficàcia de les mesures i “els perjudicis irreparables a aquests sectors” durant dies tan assenyalats com la campanya de Nadal, incidint que no existeixen actualment brots associats a aquests establiments d’oci i restauració. També assenyalen que la “sisena onada” s’està frenant i que no es dona una situació alarmant als hospitals de Catalunya.

El sector de l’oci nocturn augura problemes de convivència en l’espai públic, el desplaçament d’oci incontrolat de joves i la proliferació de festes il·legals si es manté el tancament dels locals per Cap d’Any.

Les entitats confien que el TSJC moduli els “contrasentits i tombs” que dona el Govern de la Generalitat sobre aquests sectors econòmics “tan castigats en la pandèmia”. En el text, xifren les pèrdues en més de 730 milions d’euros la restauració i 80 milions el sector de l’oci nocturn, que afecten 246.000 treballadors i més de 47.300 establiments.

Són més de 55 associacions i gremis de Catalunya que s’han agrupat per intentar frenar les conseqüències de les restriccions en el sector de l’oci nocturn i la restauració. Entre les entitats hi ha la Federació Catalana de Locals d’oci Nocturn (FECALON), l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), el Gremi de Salas de Festes i Discoteques de Barcelona i província, l’Associació d’Espanyola de Discjòqueis i Productors (AEDYP), el Gremi de Restauració de Barcelona, la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració (FIHRT), la Federació d’Associacions d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona (AEHT) i la Federació d’Hostaleria de Lleida.