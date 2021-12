Sabadell prepara un dispositiu especial de Policia Municipal per a la nit de Cap d’Any. El cos policial vetllarà pel compliment de les restriccions de mobilitat i farà controls d’alcoholèmia a les carreteres, sobretot.

Tot i que la Policia Municipal preveu una menor incidència en la circulació viària que altres anys, a causa del toc de queda nocturn des de la 1h fins a les 6h, les patrulles repartides per la ciutat faran controls aleatoris, sobretot reforçant el control de vehicles per vigilar tant la conducció, com l’alcoholèmia i l’aplicació del confinament nocturn. S’ha decretat també el tancament de l’oci nocturn, per això també es controlarà l’espai públic per evitar concentracions i aglomeracions.

“Un cop més, parlem d’una nit de Cap d’Any atípica, ja que a partir de la 1 de la matinada hi ha decretat el confinament nocturn. Com ja va passar l’any passat, la responsabilitat dels ciutadans s’imposa, però sempre hi ha excepcions, motiu pel qual hi haurà efectius per garantir-ne el compliment”, afirma el tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez.

Sobre les especificitats de la nit de Cap d’Any, el tinent d’alcaldessa assenyala:“És el segon any que ens trobem amb mesures especials, com ara fer complir el toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada. Ara bé, com cada any, la Policia Municipal estarà per vetllar el compliment de les normes en seguretat vial i recomana prudència en tots els desplaçaments durant aquestes festes i especialment a la nit de cap d’any”.