Des dels seus orígens ara fa 34 anys, el tradicional festival de valsos i polques és idiosincràtic dins la temporada de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). Es tracta d’una festa que entreté, inclou composicions conegudes de diversa procedència i que no oblida el sentit de la cultura (i de l’art, en concret) segons l’entenia Hanna Arendt: la bellesa. Una bellesa sublimada a ritme de vals, d’altres danses i formes de “música lleugera” que s’han associat en aquest tradicional concert amb què es proposa un viatge a partir de composicions que tenen el moviment com a tret comú i el ritme com a element diferencial.

Des del dia 18 de desembre en què es va estrenar el programa d’enguany al Palau de la Música, la Simfònica del Vallès l’està oferint en una gira per diverses ciutats catalanes que el proper diumenge 2 de gener aterrarà a la Faràndula de Sabadell. A diferència d’altres anys, però, només oferirà una sessió (18h).

Més enllà de les peces dels Strauss, particularment de Johann Strauss fill, de qui s’interpretaran valsos arxiconeguts com Veus de primavera i En el bell Danubi blau, també s’hi inclouen altres danses d’Europa establint un viatge identitari amb músiques representatives de diverses nacions. Per exemple, s’obrirà el concert amb una furiant txeca gràcies a la Dansa eslava núm. 8 Op. 46 de Dvorak. Li seguiran unes czardes amb la Rapsòdia hongaresa núm. 2 de Liszt i la primera part del concert s’acabarà amb la sardana amb Empúries d’Eduard Toldrà. Una peça que el compositor català va escriure inspirant-se en les ruïnes greco-romanes de l’Alt Empordà.

La gira està sent conduïda pel titular, Xavier Puig, que entre peça i peça comentarà les obres participant de l’esperit festiu i l’humor que caracteritza aquesta proposta. Com en les darreres edicions, no hi faltarà la lírica amb algunes àries escrites a ritme de vals, procedents de La bohème de Puccini i d’Els contes d’Hoffmann d’Offenbach. En aquesta ocasió, hi actuarà la soprano Almudena Jal-Ladi que s’alterna amb Isabela Gaudí en altres ciutats.

De gira per Catalunya

En total seran deu les ocasions en què l’OSV oferirà el concert havent visitat Terrassa, Lleida, Rubí, Puigcerdà, Reus, Vic, Sant Boi i Llinars del Vallès. A més, el dia 1 de gener també oferirà el Concert d’Any Nou al Palau de la Música Catalana (20:30h.), possibilitant el debut del Jaume Santonja amb la formació vallesana. Per a afrontar aquesta sessió i la programada mitja més tard a Puigcerdà, una part del planter base de l’orquestra s’ha reforçat amb joves músics col·laboradors habituals.

El Trencanous, també

Per si fos poc, l’OSV també actuarà el dia 8 de gener al Palau de la Música Catalana amb la segona sessió del ballet El trencanous de Txaikovski programada aquestes festes. L’espectacle, d’una durada aproximada d’una hora i escaig, comptarà amb una selecció dels números musicals més significatius mentre l’actor-doblador Lluís Posada narrarà l’acció argumental. Rubén Gimeno, director titular de l’orquestra fins al 2016, dirigirà aquest projecte estrenat l’any passat i que s’ha reposat atesa l’èxit assolit, intensificant el calendari d’actuacions de l’orquestra durant aquestes festes.El Festival de valsos de l’OSV arriba a Sabadell