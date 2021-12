La Policia Municipal, en col·laboració amb un equip tècnic especialitzat en detecció cal·ligràfica, ha localitzat els autors d’un total de 656 pintades vandàliques a la ciutat i estan sent investigats. Es tracta de dues persones que pinten de forma indiscriminada i sense cap autorització, als quals se’ls imputen judicialment pintades tant es espais públics com en propietats privades. Un dels grafiters identificats, a qui l’Ajuntament de Sabadell li reclama entre 10.000 i 15.000 euros per via judicial, és el presumpte autor de 444 pintades, mentre que l’altre seria el responsable de les 212 restants

A mitjans de l’any 2020 es detecta la proliferació de múltiples pintades a tota la ciutat. És per això que la Policia Municipal va iniciar la investigació per obtenir l’autoria d’aquestes pintades. Durant l’any 2020 es localitzen 212 pintades conegudes com “tags”, que s’atribueixen al mateix autor. La tasca d’identificació va estar organitzada per un cos tècnic especialitzat en la detecció d’aquest tipus d’infraccions que col·labora amb l’Ajuntament i la Policia Municipal.

En la línia d’evitar la presència de més pintades no autoritzades a la ciutat i continuant amb les investigacions ja iniciades, més endavant es detecta un gran volum de pintades, també “tags”, totes elles amb les mateixes característiques. És per això que, aquest mes de desembre, se n’identifica l’autor i se l’imputen un total de 444 pintades fetes en espais públics i privats visibles i inclús en alguns vehicles.

Dos anys d’investigació

Al llarg dels darrers dos anys, la Policia Municipal ha investigat i analitzat les signatures i a una d’aquestes persones se li reclamen entre 10.000 i 15.000 euros via judicial. En aquests moments, la Policia de Sabadell és una unitat referent en la investigació de pintades, ja sigui en espai públic o privat, sense autorització.

El tinent d’alcaldessa Jesús Rodriguez, afirma que: “des del govern municipal continuen treballant proactivament per detectar actes incívics i evitar-los. En aquest sentit, des de Policia Municipal portem dos anys treballant molt el tema de les pintades incíviques que hi ha als carrers i pintades que van relacionades amb grafits no autoritzats per particulars ni per l’administració pública en edificis propis, i que per tant, embruten els carrers i desllueixen totes les façanes de la ciutat”.

A més, detalla quina és la finalitat de tot el treball dut a terme des de la institució: “l’objectiu és evitar aquest tipus de comportaments, que són actes incívics, i que no van en relació amb el que és una ciutat cívica i de convivència. Continuarem treballant en aquesta línia per evitar que la ciutat s’embruti d’aquestes formes”.

Art urbà o vandalisme?

Pel que fa a l’art urbà, cal distingir entre el “tag” i el grafit, aquesta segona una expressió artística que permet decorar murs i façanes i que s’ha de realitzar amb autorització de les administracions o bé de la propietat privada. Per tal de fer grafits sobre suport públic (edificis, murs, mitgeres, etc), es posa en marxa un procediment administratiu per procurar-ne la seva qualitat, gestionar els permisos corresponents i per garantir la conservació del disseny enfront d’altres pintades o deterioraments, per exemple.

Els “tags”, pel contrari, consisteixen en una signatura, generalment realitzada amb esprai, amb l’únic objectiu de plasmar el nom del seu autor, embrutant d’aquesta manera un altre grafit o directament el mur o mobiliari on es pinta. Es considera un acte vandàlic perquè no atén a motius estètics ni decoratius i sovint no són autoritzats per l’administració. En aquest sentit, la lluita del consistori passa per la persecució dels actes vandàlics no autoritzats i que malmeten carrers i edificis ja que en els casos esmentats suposen més de 650 pintades arreu de la ciutat. L’Ajuntament està valorant la quantia econòmica derivada de la reparació i la neteja de les pintades.

Per continuar amb la detecció d’actes vandàlics i pintades que malmeten el tant el patrimoni com la propietat privada, la Policia Municipal treballa en la recerca dels autors o autores d’altres pintades del mateix caràcter amb l’objectiu de contribuir a tenir uns espais nets i dignes.