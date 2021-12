Desplaçar-se amb tren o autobús de Sabadell a Barcelona i viceversa costarà el mateix el 2022 que actualment. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha congelat les tarifes per l’any vinent, de manera que els preus es mantindran igual.

El bitllet senzill d’una zona tindrà un cost de 2,40 euros; que seran 3,40 euros si volem fer dues zones com seria el cas necessari per baixar a la capital catalana. La T-Casual, que permet fer fins a 10 viatges una sola persona, costarà 11,35 euros per 1 zona i 22,40 euros per 2 zones. I la tarifa T-Usual, de viatges il·limitats per una persona durant 30 dies, tindrà un preu de 40 euros per la primera zona i 53,85 per la segona.

Hi ha altres títols disponibles, com la T-Jove, de 80 euros per 1 zona i 105,20 euros per dues. Aquesta tarifa permet a menors de 25 anys fer viatges il·limitats durant els 90 dies consecutius a la primera validació.

A Sabadell les tarifes de l’ATM són les que serveixen per agafar els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Rodalies, els autobusos interurbans i TUS, on tant es poden utilitzar els títols propis com el combinat de l’ATM.