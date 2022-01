Sabadell bat xifres rècord en contagis. Durant les festes de Nadal, amb dades fins al 30 de desembre, s’han detectat 3.719 casos de Covid-19 a la ciutat. Pràcticament dos de cada cent sabadellencs s’han infectat en només set dies, segons les dades del Departament de Salut. Es tracta dels registres més elevats que s’han registrat durant la pandèmia.

El nombre de casos diaris també ha trencat amb les estadístiques. El 28 de desembre es va batre la xifra rècord de positius diaris a Sabadell, amb pràcticament 800 contagis confirmats. Per entendre la magnitud de les xifres, en un sol dia es van detectar els mateixos contagis que durant el mes d’agost a Sabadell. De fet, els registres de la sisena onada tripliquen els contagis de l’anterior pic. “És cert que és el nombre de casos més elevat que s’ha registrat. Però la mortalitat ha caigut en picat, com també els ingressos hospitalaris greus”, apunta Manel Cervantes, cap del servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Parc Taulí.

Les dades li donen la raó. Si bé els contagis de desembre s’han multiplicat per cinc respecte al mateix mes de l’any anterior –quan tot just s’iniciava la campanya de vacunació–, la mortalitat ha caigut en picat: s’han comptabilitzat 12 defuncions aquest mes de desembre respecte a les 26 morts del mateix període de l’any 2020. Una dada molt reveladora: les defuncions per coronavirus a Sabadell l’últim mes de l’any 2021 representen menys de la meitat que les del desembre anterior, malgrat que els contagis s’han multiplicat per cinc. “Una prova més que la vacuna funciona”, exposa Cervantes.

Segons les últimes dades del Parc Taulí, hi ha 123 pacients amb Covid: 91 a planta i 32 a cures intensives i semicrítics. “Estem lluny del pitjor moment que va viure l’hospital”, destaca l’infectòleg. Un terç d’aquests pacients, de fet, no estan ingressats a causa de la Covid, tot i que estan infectats. I el 80% dels pacients greus no ha rebut cap dosi de la vacuna. L’investigador Daniel López Codina (BIOCOM-SC) és prudent i es manté a l’espera de l’evolució durant aquests dies: “La nova variant és menys greu. Però hem d’esperar a veure als hospitals els efectes de les reunions per Nadal”, exposa.

Pandèmia o malaltia endèmica?

Davant d’aquest nou escenari, els experts es plantegen: cal deixar de considerar-ho una pandèmia? “No hi ha qui pari els contagis. Només la vacunació rebaixa els seus efectes”, destaca l’infectòleg, que assenyala que “el virus no desapareixerà” però considera que “ara per ara no és greu”. En aquest sentit, considera que en les setmanes vinents caldria veure quin és l’efecte real de la Covid: “Caldrà plantejar si deixem de considerar-ho pandèmia i és un virus respiratori més”, expressa.

López Codina és partidari d’estudiar quina és la càrrega hospitàlaria de la nova variant abans de prendre decisions. “Encara hi ha molts interrogants, tot i que en algun moment la pandèmia s’acabarà i passarà a ser una malaltia endèmica”, apunta.

El nou paper de les farmàcies

Les persones que donin positiu en un test d’antígens d’autodiagnòstic podran notificar-ho per telèfon a algunes farmàcies de Sabadell, que s’encarregaran de fer constar el resultat positiu de la Covid-19 a la història clínica, notificar els contactes estrets i tramitar la baixa laboral, com anunciava ahir el departament de Salut.

Meritxell Blanchart, coordinadora del Vallès Occidental Est del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, creu que la mesura “permetrà descongestionar els CAP” i “col·laborar amb el bon funcionament del sistema sanitari”.