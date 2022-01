La multinacional alemanya de basars TEDi estrena el seu segon establiment a Sabadell. La nova botiga està situada al carrer de la Indústria,21, i està operativa des del passat 30 de desembre. Les obres per adequar el local, on abans hi havia un supermercat DIA, han tardat unes tres setmanes. L’altre establiment de la multinacional es troba a l’avinguda de Barberà, 267.

TEDi és un basar on s’ofereixen diferents productes per a l’ús diari, així com articles de regal i decoració, joguines, material d’oficina, articles de festa, eines i productes de drogueria. La cadena alemanya va obrir el seu model de negoci a Alemanya, on té el 80% dels establiments, l’any 2004. Des de llavors ha iniciat una expansió cap altres països europeus. La cadena té més de 1.500 botigues a Europa, supera les dues-centes a Espanya i en té prop de 20 a Catalunya.

El 2021, TEDi va complir quinze anys amb una modernització de la seva xarxa de filials, amb novetats com la possibilitat de la compra de productes per internet durant les 24 hores del dia.