Santa Salut i 31 FAM, ‘videoclips’ de Sabadell més vistos a Youtube al 2021

I amb l’Any Nou, temps de fer rànquing del curs que acabem de tancar. Com ara el dels videoclips en català més vistos a Youtube. Tal com anuncia anualment la revista Enderrock, el Top 100 de 2021 inclou diferents artistes sabadellencs. Eminentment dos: Santa Salut i 31 Fam. No pas per casualitat són dos referents de la música urbana, en la frontera entre gèneres com el rap i el trap.

Santa Salut, és la sabadellenca top de la llista per dos motius. Per una banda, perquè col·loca el tema propi en una posició més alta. El seu Lluna marca l’11a posició, amb 455.800 reproduccions.

I per l’altra banda, perquè és l’artista que més cançons col·loca al Top 100. Fins a quatre. A banda de la ja esmentada Lluna, també col·loca Absenta (en aquest cas en col·laboració amb DAAX i XEFF) en 14a posició, amb 398.800 reproduccions. En la 23a situa eltema Oasis, amb 315.400 reproduccions.- I en la 51a posixció, Fantasmas del pasado (en versió acústica), amb 136.600 reproduccions.

L’altra formació triomfant és 31 FAM, que col·loca dos temes propis entre els 50 videoclips més vistos. El nostre últim ball, 195.500 reproduccions, se situa en la 41aposició. Mentre que Nens del barri, amb 165.500 visualitzacions, se’n va a la 46a posició.

‘Col·labo’ d’Albert Pla

Però no són els únics sabadellencs presents. Albert Pla, per exemple, fa una breu participació d’un tema dels cèlebres Stay Homas. Es tracta de No vull baixar, que amb les seves 705.300 reproduccions, fa la 6a posició de tot el rànquing. Una col·labo ben exitosa del multifacètic artista sabadellenc, en aquest cas a ritme ballable.

A més a més, la banda Els Amics de les Arts, amb la qual actua el sabadellenc Pol Cruells al baix, marca la 55a posició amb No sé com t’ho fas (119.900 reproduccions).

I Guillem Barceló, bateria de La Casa Azul, queda en la 95a posició amb el videoclip de Tot (57.100 reproduccions), amb el raper terrassenc Lildami.

Oques Grasses, Zoo i Txarango, els clips més vistos

Els primers 100 videoclips en català de 2021 han rebut 22,5 milions de visites, que suposa un augment del 26% respecte els 18 milions registrats el 2020. El videoclip de la cançó ‘Bye bye’, inclosa en el darrer disc d’Oques Grasses ‘A tope amb la vida’ (Halley Records, 2021), ha estat el clip en català més vist de l’any a YouTube, amb 1,3 milions de visualitzacions. Ha estat l’únic en llengua catalana en superar el milió de visites, tot i que per darrere del guanyador del 2020, la versió col·lectiva de l’‘Escriurem’ de Miki Núñez, que va assolir els 2 milions de reproduccions. Zoo, Txarango, Doctor Prats, Stay Homas i Nil Moliner completen les primeres posicions del rànquing.