Sabadell rebrà 1,7 milions per millorar la xarxa de l’aigua

Sabadell rebrà subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 1,6 milions d’euros euros per realitzar tres projectes que seran executats per Aigües Sabadell i millorar la xarxa. Les accions s’emmarquen dins el projecte Biotop, impulsat per l’Ajuntament i la companyia d’aigües, que té com a objectiu “situar el cicle de l’aigua a Sabadell com a motor de transició ecològica, digital i justa”.

En primer lloc, es subvencionarà un projecte per a la recuperació de captacions per a ús d’aigua potable. L’objectiu és canalitzar l’aigua de la mina i pou del Ripoll, i del pou del Parc de Catalunya, perportar-la fins al dipòsit de Serra d’en Camaró, on serà tractada i convertida en potable. Això permetrà que Sabadell incrementi els seus recursos propis, ja que reduirà la compra externa d’aigua potable de la xarxa Aigües Ter-Llobregat.

Una altra part de les subvencions anirà destinada a un sistema per a la detecció de bactèries en aigües regenerades. El tercer i últim projecte subvencionat és la connexió de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Pau de Riu-sec amb el dipòsit de Can Gambús. Es pretén connectar perquè l’aquesta aigua alimenti tota la xarxa no potable de Sabadell.