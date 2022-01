Cues a les pastisseries, a la caça del tortell de Reis

El dia de Reis és, sens dubte, un dia especial. Es tracta d’una jornada en què les famílies es tornen a reunir per acomiadar les festes que van començar el 24 de desembre. I ja sigui per esmorzar o per les postres en haver dinat, el tortell de Reis és un element culinari indispensable.

De fet, les pastisseries presenten grans cues a la seva entrada. Al carrer de l’Escola Industrial, per exemple, hi ha ara mateix una cua de més de 25 metres de llarg per fer-se amb un tortell de la Pastisseria Sallés. També hi ha molta activitat al Forn Gutés, Tot Teca, on fan els tortells cuits en forn de llenya.

Ahir, Nit de Reis, també es van fer grans cues. Al carrer de Gràcia, el forn Carreras mostrava una espera de 30 minuts i una cua de vàries desenes de persones per emportar-se a casa les seves postres de Reis.

Vendes lleugerament inferiors

Les pastisseries de Sabadell han tingut molta feina aquests dies per elaborar-lo. La tònica general és una previsió de vendes de tortells més petits, ja que l’augment de contagis de Covid-19 podria fer que la gent no es reuneixi tant com segurament voldria.

“Els sabadellencs tenen ganes de menjar tortell. Des de Carreras creiem que igualarem les vendes de l’any passat, que van ser bastant bones. Així i tot, molta gent ens ha demanat tortells més petits, ja que difícilment es reuniran amb tota la família”, explica Anna Carreras, propietària de Carreras Forn de Pa, qui a la vegada considera que el tortell de Reis és una tradició que no s’acabarà mai.

De fet, ahir es van formar cues a les principals pastisseries de Sabadell que elaboren tortells de Reis. L’ArtBo Pastissers, Carreras Forn de Pa, Pan Abad, Panaderia Valero Forn Tradicional i la pastisseria Sallés en van vendre des de primera hora del matí fins ben entrada la tarda. “El dia ha començat amb pluja. Per sort, ha sortit el sol i això ha animat a la gent a sortir a comprar. No descartem que encara vingui més gent el mateix dia de Reis a buscar el tortell”, explica Anna Carreras.

Com es fa un tortell de Reis?

L’elaboració d’un tortell de Reis no és una tasca complicada, però sí que requereix paciència i molta cura. A continuació, us expliquem les principals claus que segueixen les pastisseries per fer-ne. D’entrada, fan la pasta de briox, l’estiren i la deixen reposar.

Després, la farceixen per donar-li la tradicional forma amb l’espai al mig. A continuació, li posen la fruita i el sucre volat a sobre. I finalment, la deixen reposar i la posen al forn.

“La fava i el rei els posem sota el massapà abans de coure’l. En canvi, en els tortells de nata i trufa, els obrim pel mig un cop cuits, posen la fava a dins abans de posar la nata o la trufa. Si ens deixem la fava o el rei, malament. Per sort, ens ha passat molt poques vegades”, afirma Carreras.