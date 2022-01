Torna la lliga a la Nova Creu Alta després d’un llarg parèntesi per l’aturada pel brot de Covid a la plantilla arlequinada i les festes nadalenques. El Sabadell, molt pressionat per la seva situació a la taula, necessita trencar la seva dinàmica negativa com a local aquest dissabte (18.30 h) davant el Linares Deportivo, que arriba en ratxa positiva a la lliga i també amb un important desgast pel partit de Copa de dimecres contra el FC Barcelona i el llarg desplaçament en autocar.

Jacobo González serà la principal novetat en la convocatòria i l’onze arlequinat. Ara falta saber si actuarà com a referència a dalt o estarà acompanyat per un 9 específic com Kaxe. El tècnic també recupera a Toni Gabarre i Teo, però no pot comptar amb Sergio Aguza i David Astals, que compliran sanció. Pedro Munitis va quedar satisfet del nivell exhibit pel seu equip al Municipal de Palamós i ara vol donar-li continuïtat. “Competeix cada vegada millor, està creixent i penso que hem fet passos endavant”, va reflexionar. És conscient, però, que es necessita sumar de tres en tres i canviar la dinàmica a la Nova Creu Alta. “Això és una evidència. Ja no només per nosaltres sinó per la gent que va venir a Castelló o Palamós i ara ens donarà suport a casa. Mereixen un bon partit i la victòria”.

No es refia del suposat desgast físic del Linares pel partit de Copa. “Nosaltres no ens queixem de les circumstàncies, s’han d’acceptar. És un equip que ve d’una dinàmica molt positiva, va fer un bon partit davant el Barcelona i té molt ben armat el seu 4-4-2”, avisa el tècnic càntabre.

El Linares arriba a Sabadell després de posar contra les cordes al FC Barcelona a la Copa. Un desgast físic i emocional important que ho pot pagar, però el contrapunt és la seva espectacular dinàmica a la lliga, on suma 16 dels últims 18 punts. Això li ha permès al conjunt d’Alberto González abandonar la zona de perill i situar-se, per exemple, amb 7 punts més que el Sabadell (amb un partit pendent). L’expedició va arribar aquest divendres a la ciutat després d’un viatge de 9 hores per carretera, fet durant la matinada. Va fer una sessió a les instal·lacions del Sabadell Nord a Ca n’Oriac.

Un dels al·licients hauria estat el retorn del porter Nauzet a la Nova Creu Alta, però el canari va marxar fa un parell de mesos per temes personals, just quan va perdre la titularitat. El lituà Juskevicius li va pispar i ara també està per davant de Razak. El conjunt andalús, com a visitant, ha guanyat als camps de l’At. Sanluqueño (0-2), Costa Brava (1-4) i Betis Deportivo (1-3) i va empatar a l’estadi Bahia Sur davant el San Fernando (2-2) i l’Estadi Balear (1-1). En el mercat d’hivern també ha mogut fitxa i s’ha fet amb Marc Caballé (At. Sanluqueño), exjugador del Cornellà.

En canvi, el mercat d’hivern continua aturat en clau arlequinada. Munitis només demana algun moviment per substituir César Morgado. “Amb Facu lesionat, si es produeix algun nou contratemps a l’eix de la defensa, tindríem problemes”, alerta. Iago Indias hauria d’endarrerir la seva posició i el mig del camp quedaria molt limitat, encara sense Ramon Folch, qui segons el càntabre “està evolucionant cada vegada millor”. Sobre el possible cas de Moha, Munitis va deixar clar que “no ha jugat els dos últims partits per decisió tècnica. Ens calien unes determinades circumstàncies i a vegades no són les adequades per determinats jugadors”.

Marta Huerta De Aza, nascuda a Palència, però adscrita al Comitè tinerfeny, serà l’encarregada de dirigir el partit. En el seu últim antecedent a la Nova Creu Alta, Sabadell i Olot van empatar (1-1, tamp. 19/20). D’altra banda, el duel de la 19a jornada al Carlos Belmonte davant l’actual líder Albacete s’endarrereix al dissabte 22 (17 h) perquè el Sabadell juga el dimarts 18 davant el Betis Deportivo.

Antecedents

Fa gairebé 39 anys que Sabadell i Linares no es veuen les cares. A la Nova Creu Alta ho han fet quatre vegades amb dues victòries locals (1-0) i dos empats (1-1, 0-0). Aquest últim va ser la temporada 1982/83. Per fer-se una idea, l’onze arlequinat va ser el format per: Pereira; Santi, Tanco, Parellada, Gala, Josep Maria Sala, Hans, Zambrano, Roberto Elvira, Lino i Cardona. També van jugar Blanco i Paquito.