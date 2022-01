Montse Barderi coordinarà la Capital de la Cultura 2024

I amb l’Any Nou, el projecte de Capital de la Cultura Catalana 2024 ja camina. Almenys, per dos motius: Ja compta amb una coordinadora oficial i, a més a més, la primera activitat sota el seu paraigua té lloc la setmana vinent.

Per parts: La reconeguda escriptora Montse Barderi (Sabadell, 1969) ha guanyat el procés de selecció públic i ja és oficialment la cap de programes de la Capitalitat. “M’afegeixo a un equip de persones extraordinàries que treballarem incansablement per fer lluir Sabadell com a capitalitat”, explica.

Així mateix, la Cap de Servei de la regidoria de Cultura, Jordina Puntí, ho corrobora: “No buscàvem una assessora externa, que ens digués com ho havíem de fer. Sinó alguna persona que s’arremangués i ho liderés des de dins”.

Barderi congela pels propers tres anys la seva feina a una biblioteca municipal de Sabadell. També aturarà la intensitat de la seva carrera en les lletres, si bé té projectes engegats que sí que culminarà durant aquest temps.

I no ha badat, des que va començar el passat 23 de desembre: Xerrades sobre la importància de la Capitalitat per a entitats, cursos escriptura… “Tinc la voluntat d’abocar-m’hi, tant des de la creació com des de la coordinació”, proposa. Tots els papers de l’auca.

Teatre Principal

De fet, ho fa amb la presentació del darrer llibre de (i homenatge a) Teresa Pàmies: M’agrada escriure, m’agrada rabiosament. Cartes (1938-2002). Serà el dimecres 12 de gener, a les 19 h, al Teatre Principal. Allà s’hi ajuntaran alts representants com la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe; i la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Vinyet Panyella. També i assistiran l’escriptor i fill de Teresa Pàmies, Sergi Pàmies, l’assagista Montserrat Bacardí, el periodista Josep Cuní i l’alcaldessa Marta Farrés.

A més a més, l’actriu Montse Vidal serà l’encarregada de fer una lectura dramatitzada de les cartes de Teresa Pàmies. Aquesta activitat és el tret de sortida del programa de Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024.

Acte d’estrena

En aquest marc, d’ara endavant hi haurà programades diverses intervencions culturals. Les activitats de la capitalitat no es limitaran a l’any 2024, de la mateixa manera que les commemoracions literàries no es cenyeixen als anys naturals. En aquest cas, l’any commemoratiu de Teresa Pàmies va ser el 2019.

Amb una cinquantena de llibres i un gran nombre d’articles publicats, Teresa Pàmies (Balaguer, 1919 – Granada, 2012) és una de les grans escriptores de les lletres catalanes del segle XX. Va obtenir el premi Josep Pla per l’obra Testament a Praga (1971), als 51 anys, després de 32 d’exili.