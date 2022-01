Sabadell En Comú Podem proposa crear un espai gratuït de suport psicològic als joves

Sabadell En Comú Podem proposa la creació d’un espai gratuït de suport psicològic i emocional per a joves sabadellencs d’entre 12 i 22 anys. Reclamen al Govern municipal un model inspirat en el de l’Ajuntament de Barcelona, anomenat Konsulta’m.

Aquest espai, a més de donar el suport psicològic necessari, també hauria d’ajudar a l’orientació acadèmica i laboral dels joves que en aquest moment estan desorientats o bloquejats arran del context de la pandèmia, així com assessorament a les famílies per donar pautes d’actuació i acompanyament.

La portaveu de Podem Sabadell, Alejandra Sandoval, recalca que “la pandèmia està afectant la salut mental de molts joves quant a l’abús de les noves tecnologies i l’augment dels nivells d’estrès, que ocasionen ansietat generalitzada, depressió i desesperança sobre el seu futur i les seves oportunitats”.

En aquest sentit, Sandoval, psicòloga de professió, afirma que “és urgent abordar aquestes problemàtiques el més aviat possible per evitar que vagin a més i determinin la seva salut mental a l’edat adulta”.

Per la seva banda, la coordinadora de Sabadell En Comú, Marta Salido, afegeix que “la qualitat de la salut mental no hauria de dependre del poder adquisitiu per poder pagar un servei psicològic”. Per això, segons Salido, “cal que l’administració local ofereixi aquest servei, especialment per als joves d’entorns socials desafavorits”.