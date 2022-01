ERC demana més recursos per expedir NIEs per a estrangers a la comissaria de Sabadell

ERC demana al Ministeri d’Interior incrementar el personal administratiu de la comissaria de Sabadell que expedeix NIEs a població de la ciutat i del seu entorn. Els republicans han exposat en roda de premsa que els tràmits per aconseguir hora per renovar els permisos d’estrangeria són extremadament embolicats i lents, i que el sistema està completament col·lapsat, la qual cosa ha fet aflorar màfies que venen cites prèvies per entre 200 i 500 euros, segons apunten. Els republicans presentaran una moció en el ple municipal de gener, que se celebra dimarts, per abordar la problemàtica amb la resta de grups polítics.

El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha detallat que el text que presentaran també demana que l’Estat permeti el pagament de taxes amb targeta electrònica a la comissaria de Sabadell quan s’hagin de fer tràmits referents al passaport, el DNI o el NIE. A banda, reclamen que s’actualitzin els recursos informàtics, que consideren obsolets.

A la presentació de la moció, el portaveu ha estat acompanyat dels regidors Raül García Barroso i Francisca Maya, a més del president de l’Associació Pakistanesa de Sabadell i vicepresident de la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès, Safian Younas, i del president de l’Associació Africana de Sabadell, Sanna Manneh.

Segons els republicans, hi ha 30.000 estrangers a Sabadell agreujats pel sistema de cites col·lapsat per tramitar documentació. Barroso ha recalcat que els problemes a l’hora de renovar els permisos d’estrangeria provoquen “perjudicis irreparables” a la població, ja que no renovar el NIE els suposa problemes laborals. “No conec cap cas d’algú que hagi aconseguit una cita prèvia a través d’una via ordinària”, ha afegit Barroso, advocat de professió.

Maya ha afegit que part de la població afectada pel sistema, a més, pateix “l’escletxa digital”.