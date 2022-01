Una butlleta de loteria validada a Ripollet ha estat premiada amb un milió d’euros. Corresponent al sorteig del Millón de dimarts, ha estat venuda a l’administració de loteria 12.900, al carrer de l’Estació, a la frontera amb Cerdanyola del Vallès. De moment, es desconeix qui ha estat el guanyador que va participar en una aposta de 2,5 euros i que ara s’ha convertit en milionari.

“Encara no ha passat ningú i potser no sabrem mai qui ha guanyat”, expliquen des de l’administració de loteria de Ripollet que ha venut la butlleta. L’establiment es troba al costat de l’estació de tren i al carrer que delimita el terme municipal de Cerdanyola, per la qual cosa no necessàriament el premiat és ripolletenc. “Tothom se n’ha assabentat i es pregunta a qui li ha tocat, ja hi ha rum-rum”, afegeixen.

El desembre de 2011, la mateixa administració ja va vendre una butlleta de la Primitiva premiada amb 7,5 milions d’euros.