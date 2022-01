Catalunya ha llançat el CatVers, un espai digital immersiu obert desenvolupat pel Centre Blockchain (CBCat), promogut pel Govern i la Cambra de Comerç de Barcelona. El metavers en català estarà a disposició de les entitats que se sumin per a fer reunions des d’aquest dilluns i s’espera que pugui acollir activitats diverses com galeries d’art al febrer i fer esdeveniments més grans com ara festivals a partir del març.

Serà llavors quan es publicaran les tarifes “assequibles” per fer ús de l’espai, que serà gratuït en els primers dos mesos. El president executiu del CBCat, Quirze Salomó, va explicar dilluns que hi ha una “possibilitat molt alta” de desenvolupar una moneda pròpia pel metavers català per “monetitzar els actius” que puguin oferir-s’hi.

Des d’ahir a les 15:00 h, les entitats que vulguin adherir-se a la iniciativa podran registar-se i entrar a una sala personalitzada amb un codi. Els organitzadors aniran afegint noves possibilitats d’ús al llarg de l’any i en la segona meitat del 2022 esperen desplegar un campus universitari que puguin fer servir les universitats catalanes. A més, de cara al final de l’any es vol posar en marxa una “governança descentralitzada” del metavers, perquè siguin les entitats adherides qui el dirigeixin.

Pressupost d’entre 10.000 i 200.000 euros

El projecte, ha tingut un pressupost inicial d’entre 10.000 i 20.000 euros i els organitzadors esperen que sigui “econòmicament sostenible” ràpidament perquè es tracta d’un sector transformador que canviarà l’Internet tal com el coneixem.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va assegurar que “l’única manera de protegir la nació” és “tenir presència en aquests nous entorns”. El conseller de Territori i Polítiques Digitals va fer un paral·lelisme entre el metavers en català i l’aposta que va suposar per l’audiovisual en català la creació de TV3 en els anys 80.

Així mateix, la presidenta de Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, va afegir que les tecnologies que convergeixen en els metaversos “transformaran el món”. “La llengua i la cultura catalanes han de ser presents en aquesta revolució tecnològica, no podem quedar fora”, va assenyalar.

Espais d’us habitual en cinc anys

Aquests espais seran d’ús habitual d’aquí a tres anys i universals d’aquí a cinc, segons Salomó. “El metavers ha de generar una economia sostenible i no demanar molts recursos públics”, va dir el president executiu del CBCat.

Salomó va insistir que ara mateix aquesta cursa està liderada per grans companyies com Facebook i va avisar que les administracions i entitats de recerca han de “posar-se les piles” per reclamar que en aquests espais digitals hi hagi una governança i es garanteixin els drets dels ciutadans.

A continuació, preguntat per la diferència entre fer una reunió en una plataforma digital com les que s’han popularitzat durant la pandèmia, el màxim responsable del CBCat va assegurar que en aquests entorns immersius la interacció social és més alta. Salomó va posar l’accent en l’ús cultural que es pot donar al CatVers, que pot oferir, per exemple, “la possibilitat d’anar d’un museu a l’altre immediatament i sense desplaçar-se”.