Veu la llum un recull inèdit de cartes de Teresa Pàmies

Una dècada després de la mort de Teresa Pàmies (1919-2012) surt a la llum un recull inèdit de correspondència personal i professional de l’escriptora de Balaguer. Sota el títol M’agrada escriure. M’agrada rabiosament, s’hi agrupen una selecció de 32 cartes d’entre els anys 1938 i 2002 enviades a amistats i familiars, a escriptors, editors i fins i tot als censors de les seves obres.

El llibre també inclou un pròleg de Sergi Pàmies i una introducció de Montserrat Bacardí, l’editora i curadora d’un llibre que veu la llum més tard del previst a causa de la pandèmia. L’obra s’inclou dins del programa de commemoració de l’autora i significa l’inici de les activitats del programa Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024.

Dit això, l’acte de presentació del llibre ha tingut lloc aquest dimecres al Teatre Principal de Sabadell. Hi han assistit diverses personalitats del món de la cultura catalana: la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Vinyet Panyella; la directora de la Institució de Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe; l’actriu Montse Vidal; l’escriptor Sèrgi Pàmies (fill de Teresa Pàmies); l’assagista i professora de la UAB Montserrat Bacardí, i el periodista Josep Cuní. També ha comparegut l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

Detalls de la seva personalitat

D’entrada, Panyella, Vidal i Arretxe han llegit alguns fragments de les cartes que formen part de l’obra i han explicat alguna de les curiositats. Per exemple, la directora de la Institució de Lletres Catalanes ha assenyalat que l’escriptora transmetia “vitalitat” i era una persona pragmàtica. “Nosaltres, els lectors, et donem les gràcies per conèixer millor la teva obra”, ha afegit. En el cas de Panyella, ha apuntat que Pàmies no va renunciar “mai” als seus ideals tot i l’exili. “Ella tenia un do per a l’escriptura i el sabia transmetre als seus lectors”, ha dit.

Seguidament, s’ha format una taula rodona entre Josep Cuní, Montserrat Bacardí i Sergi Pàmies. El fill de Teresa Pàmies ha afirmat que el llibre es tracta d’un “bonus track” de l’any Pàmies, que va tenir lloc el 2019. A més, ha subratllat el paper de Bacardí com a editora de l’obra. “Gràcies al llibre, Montse, ens has ajudat a saber aspectes de la nostra mare que no sabíem”, ha expressat.

Bacardí ha agraït les paraules de Sergi Pàmies i ha exposat els motius que la van portar a fer el llibre: “Vaig trobar moltes cartes seves d’una gran transcendència i vaig pensar que podrien formar part d’un llibre. Només en vaig poder escollir algunes, ja que n’hi havia moltes. Fins i tot, després d’haver fet el llibre, n’he descobert més que no tenia abans”, ha indicat.

Per la seva banda, Josep Cuní ha explicat algunes de les anècdotes de quan Pàmies era col·laboradora seva a Catalunya Ràdio. A tall d’exemple, el periodista ha detallat que Pàmies sempre era molt puntual. “Venia a les 10 i marxava a les 11. Era la seva manera de ser”, ha exposat.