El videomapping de ‘Filar’, diumenge a lasala

laSala vomença l’any 2022 acullin l’estrena de l’espectacle Filar. Es tracta de l’última creació de la coreògrafa Antonella d’Ascenzi. La peça, que ha estat en residència a laSala, uneix dansa contemporània i poesia visual per parlar sobre la relació que es crea en la distància dels fils entre una marioneta i una intèrpret.

En un moment marcat pel distanciament social, Filar ens proposa reflexionar sobre com percebre el món que es desplega a la llunyania i que no podem tocar. Ens descobreix el poder dels fils, una connexió invisible que fila tot el que succeeix durant l’espectacle. Ha estat el projecte guanyador de la beca #SOSCultura de la Fundació Carulla i ara arriba al centre de creació d’Arts per a les famílies ubicat a Ca n’Oriac.

A més a més, ja es poden comprar entrades per a la resta d’espectacles programats de gener a març 2022 on les famílies podran gaudir de propostes de cies com ara ‘El Pot Petit’ o la canadenca ‘Cas Public’.