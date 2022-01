La música de cambra sona doble al Principal

La temporada de música de cambra, que es durà a terme al Teatre Principal de Sabadell, continua al llarg de l’hivern-primavera del 2022. És a dir, dels mesos de gener a maig. Com els darrers anys, consta de dos cicles diferents: l’un al teatre pròpiament dit i l’altre, al Saló. Els organitza Joventuts Musicals de Sabadell, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

La temporada l’han presentada avui Carles de la Rosa, regidor de Cultura, i Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell (JMS). El regidor destaca: “Pel cicle de concerts de Cambra de Sabadell han passat joves artistes que s’han consolidat com a figures importants del panorama musical internacional. A Sabadell generem molt de talent, i també n’exhibim. I la programació que ens porta Joventuts Musicals de Sabadell aquesta temporada, n’és una prova”.

Cinc concerts de cambra

El divendres 11 de febrer, es podrà sentir un concert de Piano a quatre mans, amb Sánchez & Fortuny – Piano Duo, una formació emergent de música de cambra, que interpreta repertori a quatre mans i a dos pianos, agrupant així les dues energies, tot creant una sinergia especial. El seu interès musical i principal aportació és apropar i fer difusió de la música clàssica a tota mena de públic, revivint música poc interpretada, enregistrada o programada, combinant-ho amb altra de més coneguda.

El divendres 4 de març, el Teatre Principal acollirà el concert especial de la temporada, de la mà del Quintet de cordes de l’Orquestra Filharmònica de Berlín, amb Miguel Ángel Tamarit al clarinet. Únic en la seva instrumentació, en comptes d’ampliar el quartet de cordes amb una viola o violoncel addicional, el conjunt es completa afegint un contrabaix. El repertori del conjunt inclou obres originals de quintet, però també moltes altres peces en arranjaments per a la seva instrumentació específica.

El divendres 18 de març, tocarà el músic resident Albert Guinovart. El pianista i compositor farà un concert dedicat íntegrament a la música espanyola; una selecció de peces d’Albéniz, Granados, Rodrigo o Turina es completaran amb els “Valsos poètics” compostos pel mateix Guinovart. Es tracta d’un recorregut imprescindible per la millor música per a piano dels segles XIX, XX i XXI.

El divendres 22 d’abril, amb el concert titulat Amb veu de dona, es farà un recorregut per diferents dones compositores, dones amb personalitat. La mezzosoprano Mireia Pintó, el pianista rus Vladislav Bronevetzky i l’actriu Sílvia Bel participaran en una vetllada dedicada a les millors compositores de la història, per tal de revisar la mirada heteropatriarcal que la música, com tots els aspectes de la societat, ha tendit a aplicar.

I finalment, el divendres 20 de maig, el Cor Cererols porta un programa dedicat a Nicolas Gombert. El perdó de Gombert posa música a una història de caiguda, càstig i redempció; i és que poques músiques com la de Gombert, de contrapunt ric i complex, on predominen sovint les veus greus i abunda la temàtica penitencial, poden ser tan adients per dibuixar sonorament una història tan obscura i el·líptica com la del mateix compositor.

Concerts al Saló

Pel que fa als concerts al Saló del Principal, el 26 de gener Laura Esparza i Carlos Esteban presentaran Mare Natura. Aquest duet, que té un estil íntim i personal, integra pinzellades electròniques amb harmonies i melodies més tradicionals, interpretades pels instruments principals: guitarra i veu.

El 9 de febrer, de la mà d’Aerduo, el teatre acollirà el concert Horitzons d’avui. Aquest conjunt d’acordió i saxo es dedica a la música de nova creació i proposa la recerca de nous sons amb una àmplia varietat sonora. En el concert del Saló del 23 de març, el Brezza Ensemble s’acostarà al barroc amb L’art de preludiar. La llibertat de tempo permet millors oportunitats per a la fantasia i la imaginació, per al canvi d’humor, per a la passió i per a l’emoció. El preludi permet moure’s d’una tonalitat a una altra amb eloqüència i sentit, deixant a l’intèrpret decidir quin camí vol prendre i com vol arribar des del seu origen al seu destí.

El 6 d’abril, el guitarrista Álvaro Toscano proposarà el concert Vistas al mar. Un repertori que destaca per la seva amplitud, i que transporta des de les vores del Mediterrani fins a Rio de Janeiro amb l’acolorida Fantasia Carioca, i passant per moltes altres parades, com són la Cadis de Manuel de Falla o el Mar de la Plata de Piazzolla. Finalment, l’11 de maig serà el torn d’un Recital de Lied, de la mà del baríton Albert Cabero Olaya, amb Natalia Kucháeva al piano, que presentaran un programa que inclou peces de Brahms, Poulenc i Britten.