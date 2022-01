Joseph Redsure és un emprenedor de Mèxic que fins fa ben poques setmanes no sabia que faria una estada a Sabadell. A finals del 2021 li van proposar participar en un programa d’intercanvis finançat per la Unió Europea, anomenat Erasmus for Young Entrepreneurs. Aquest programa ofereix a emprenedors novells i persones que desitgen crear un negoci l’oportunitat d’aprendre d’empresaris experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països participants. El Joseph, que havia creat un any i mig enrere una empresa d’accessoris de moda sostenibles, anomenada Artigiano, va interessar-se per la proposta.

L’empresa sabadellenca dedicada a la venda en línia de rellotges i joieria ClickTime va contactar amb ell i, des de fa un mes, el Joseph rep el seu assessorament. No obstant això, ClickTime també es beneficia dels coneixements de l’emprenedor mexicà, qui també té la nacionalitat espanyola. “Ens està ajudant a crear una nova marca ètica de joieria que llançarem aviat”, explica la fundadora de la companyia sabadellenca, Margarida Trias. De fet, el programa Erasmus for Young Entrepreneurs pretén ser un win-win per a les dues parts.

Valoració positiva

El Joseph, que s’ha instal·lat a Sabadell, fa una valoració molt positiva del mes que fa que treballant braç a braç amb ClickTime. “La beca del programa em permet dedicar-me 100% al meu projecte i ajudar ClickTime amb el seu”, apunta. Ell assegura que està aprenent aspectes bàsics per millorar l’eficiència de la seva empresa. Per exemple, està coneixent de primera mà com millorar les vendes a través de la seva pàgina web. “Hem donat al Joseph algunes claus per poder aconseguir-ho”, remarca la Margarida.

Dit això, l’emprenedor té al cap que els productes d’Artigiano –rellotges, carteres i cinturons– també es venguin en botigues físiques d’arreu del món. Fins ara, només es poden comprar a botigues d’Itàlia i Bèlgica.

Artigiano –que té cinc socis més– utilitza materials orgànics en els seus accessoris, que es produeixen íntegrament des de Mèxic. “Apostem per crear accessoris sostenibles que no malmetin el medi ambient”, afirma el Joseph, qui creu que aviat la moda sostenible tindrà un pes molt més elevat que el que té ara.

Ell estarà tres mesos més a Sabadell. Així i tot, no descarta estar-s’hi més temps. De fet, està aprenent català per integrar-se “millor”. “Estic molt a gust a Sabadell”, conclou el Joseph.