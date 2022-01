Sabadell comença a reparar 29 fonts de boca que no funcionen

Aquesta setmana han començat les actuacions de rehabilitació de 29 fonts de boca distribuïdes per diverses places i espais públics de Sabadell. L’actuació, aprovada per l’Ajuntament, consistirà en la rehabilitació o substitució de diferents fonts de boca que es troben en mal estat de conservació i que, per tant, a hores d’ara resten inoperatives.

Aquesta actuació representa la segona fase d’un projecte del qual ja es va dur a terme la primera part. Un cop completada aquesta segona fase, s’hauran renovat un total de 51 fonts a la ciutat.

L’empresa encarregada de dur a terme les obres és Proseñal, SLU, i actuarà al llarg de tres mesos a diversos districtes de Sabadell on es troben les fonts que necessiten reparació. L’import total de l’adjudicació del contracte d’obres és de 92.839,11 euros. Les actuacions a realitzar seran diverses, i variaran segons la necessitat que tingui cada font.

Les tasques que es duran a terme engloben des del desembossament amb l’embornal, la retirada de les fonts obsoletes i la seva substitució per unes de noves i les reparacions de fuites d’alimentació. Pel que fa al trànsit, no es preveu que al llarg dels tres mesos d’obres hi hagi cap mena d’afectació en aquest sentit.