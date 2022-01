En la tornada a la competició de Segona Nacional, el Futbol Sala Sabadell Femení-Clínica Dental Navarro no ha pogut canviar la dinàmica negativa del 2021 i ha encaixat la cinquena derrota consecutiva. Si l’anterior davant el cuer Santa Ana (2-3) va ser sorprenent, aquesta vegada s’ha imposat la lògica i el líder Castelló ha estat un rival inaccessible per les arlequinades.

El domini visitant ja s’ha fet palès a la primera part. El Castelló ha estat molt superior i, a més, ha trobat excessives facilitats per part sabadellenca, amb errades defensives que ha aprofitat a la perfecció el conjunt castellonenc. El 0-3 del descans deixava el partit gairebé sentenciat.

Ha intentat reaccionar l’equip de Xavi Muñoz a la represa. Fins i tot ha gaudit d’alguna bona ocasió per escurçar diferències, però no ha estat encertat i, en canvi, el líder ha mantingut la seva eficàcia per arrodonir la victòria amb una maneta (0-5). El Castelló, encara invicte aquesta temporada, reforça la seva privilegiada posició mentre el FS Sabadell continua al límit de la zona perillosa. Caldrà una reacció aquesta segona volta per no patir.