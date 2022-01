El Santuari de la Mare de Déu de la Salut ha tancat la restauració del seu absis amb “un acte d’agraïment” a totes les donacions que hi han contribuït a la seva restauració definitiva. Les obres, que havien començat el gener del 2021, han culminat un procés de restauració per tal de recuperar “la pigmentació original” de l’obra d’Antoni Vila i Arrufat.

Josep Fort, president del Comitè Executiu de la Fundació de la Mare de Déu de la Salut, ha destacat que l’acte d’avui “ha sigut una resposta als cent mil euros que ha costat la restauració”, finançada entre diferents institucions i fundacions de la ciutat. També, de famílies particulars, com ha volgut remarcar mossèn Pallars, en recordar una família dels voltants de Sabadell hi ha contribuït amb donacions molt importants, ha assegurat durant els parlaments que han seguit l’acte.

Les feines de restauració han comportat la recuperació de l’obra original d’Arrufat de principis del segle XX. Un seguit de teles a l’oli sobre l’absis del Santuari de la Salut. Una superfície de 350 metres quadrat que en els últims anys hi havia adquirit un to blanquinós fruit del vernís que s’hi havien aplicat durant els seixanta a tall de protecció, ha remarcat l’arquitecte del Comitè de la Salut, Núria Marcet. “Un anhel per recuperar els colors originals” -recordava – que comença amb l’informe tècnic del qual ha comandat la restauració, Aleix Barberà.

Durant l’acte, Josep Fort, no ha volgut desaprofitar l’oportunitat per recordar a les autoritats municipals, entre les quals hi era presents l’alcaldessa Farrés i la regidoria de cultura, que el Santuari vol ser “una peça important dins el programa de Sabadell Capital Cultura Catalana 2024“.

Encara que necessiten temps per recuperar les finances de l’entitat, hi ha matisat, el següent pas que busca la Fundació és la restauració dels llenços laterals que acompanyen les quatre estacions de l’absis, les quals expliquen la història de la Salut i l’assumpció de Maria.