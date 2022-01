L’impacte de les obres del Passeig al comerç, un hàndicap

Entre el “ja era hora” i el neguit de com afectaran les noves obres del Passeig els seus negocis. Comerciants del passeig de la Plaça Major es preparen per afrontar des d’aquest dimarts 18 de gener nou mesos amb les màquines davant dels seus establiments i temen que les obres els impedeixi fer caixa. L’opinió és unànime: estan satisfets que finalment el projecte per remodelar el Passeig tiri endavant, però donen per fet que hi haurà una afectació sobre els seus ingressos.

Les obres no alteren estrictament l’entrada als seus negocis i, per tant, el pas de vianants i l’accés estan garantits. Tot i això, no ho tenen clar: “A qui li agrada anar a passejar a un tram en obres?”, comenta José Aguilar, propietari del Brutal Gastrobar. De fet, els emprenedors de la zona ja han viscut els efectes d’altres obres (del 1998 al 2014).

“Normalment, les feines desmobilitzen part de la clientela que arriba de pas”, ha destacat Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre. Però hi treu ferro: “Seran nou mesos per a un Passeig definitiu que fa anys que esperem”, apunta. També Mercè Abant, propietària de la joieria Abant, valora més els avantatges que les molèsties.

Altres comerciants han mostrat més preocupació: “No arriben en el millor moment, venim d’una època molt dura en què les vendes s’han desplomat un 30%. I això no ajudarà”, exposa David Martínez, administrador de Be Beauty. Pere Monistrol, propietari de la botiga de fotografia Monistrol, recorda que les obres dels FGC els “van afectar molt” i que “els terminis previstos no es van complir”. Considera que per aquest motiu el múscul comercial es va desplaçar a la Rambla. Tot i això, manté l’esperança amb el nou projecte: “Dona imatge de ciutat”.