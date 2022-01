Sabadell torna a ser al mapa

[Per Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell]

Quan vaig convertir-me en alcaldessa de Sabadell, fa just dos anys i set mesos, Sabadell era una ciutat sense cap projecció exterior i sense projectes en marxa que marquessin el rumb del futur immediat ni propostes profundes per a les properes dècades. En aquests prop de tres anys, des del Govern municipal hem fet un esforç enorme per dotar la ciutat de marca pròpia i de línies de progrés en el futur. Ho hem fet en una situació desfavorable, enmig d’una pandèmia mundial que ha manllevat milions de vides i que ha frenat moltes iniciatives. Malgrat aquest context, hem aconseguit èxits palpables, com la programació de Nadal, amb un balanç més que positiu. Ja no només per l’elevadíssima participació –125.000 assistents a les principals activitats i uns 100.000 a la Cavalcada de Reis– o pel civisme demostrat per la immensa majoria de la ciutadania. També hem estat capaços d’atreure milers de persones de fora de la ciutat, amb una innegable repercussió econòmica als comerços i restaurants de Sabadell.

Enmig d’una època tan complicada com la que estem vivint, la programació de Nadal ha estat una manera de traslladar caliu, lluentor i emocions positives i convertir-les en protagonistes. La dedicació, el talent i la cura amb què s’ha preparat i la qualitat de les propostes resultants, gràcies a l’esforç del conjunt d’entitats culturals i econòmiques, ens han consolidat una vegada més com a referents arreu.

La programació, doncs, ha estat una nova mostra que treballem amb i per a la ciutat. Per millorar Sabadell per als sabadellencs i sabadellenques, però també amb vocació de capitalitat. Consolidar la nostra singularitat i la nostra capacitat d’atracció porta més visitants, més inversions, més activitat i en definitiva més progrés per a tothom.

Sabadell ha aconseguit ser la ciutat en què altres s’emmirallen i la campanya de Nadal és només un exemple d’aquesta capacitat d’atracció. N’hi ha d’altres. A finals d’any, va començar a funcionar a l’Aeroport de Sabadell un centre Skyway, l’única escola de controladors aeris de Catalunya. Estem treballant conjuntament amb institucions com el Taulí, la UAB i l’ESDi per consolidar la Gran Via com a pol del coneixement i perquè l’Artèxtil aculli el nou grau públic d’infermeria. I ja hem iniciat el camí com a Capital de la Cultura Catalana al 2024.

Ser referent va molt més enllà d’un títol. Vol dir impulsar accions que col·loquin Sabadell com a capital, vol dir atreure oportunitats i, sobretot, fer-les realitat amb el consens d’entitats econòmiques i socials. Ho hem fet i continuarem fent-ho, sempre amb l’objectiu de promoure el progrés de tots els barris per incidir en la millora de la qualitat de vida del conjunt de tota la ciutadania: al nord, al centre, al sud, a l’est i a l’oest. No són només paraules, són fets constatables i us en poso alguns exemples. Al nord estem construint el parc del Nord i impulsem la construcció d’habitatge de lloguer protegit a la Roureda. Al sud, ben aviat començarà una de les obres més singulars dels darrers anys, la urbanització del Portal Sud, que dignificarà l’accés a Sabadell. També urbanitzarem el Jardí del Sud i diversos carrers. A l’est estem treballant en un projecte engrescador per recuperar el riu Ripoll i convertir-lo en un nou motor econòmic i de lleure de la ciutat. A l’oest ja estem tramitant la construcció del nou Pavelló de la zona i s’està urbanitzant el parc de les Aigües. I al centre comença el proper dimarts una de les obres més esperades: la reurbanització del passeig de la Plaça Major, que guanyarà 585 m2 de zona verda.

Són només una mostra dels projectes que hi ha en marxa, però en tenim molts més en cartera, des de l’Escola d’Hostaleria a Sallarès i Deu, fins a la construcció de 500 habitatges de lloguer a preu protegit o les diverses propostes que hem presentat als fons europeus Next Generation. I sempre amb la mirada posada a guanyar presència de verd arreu. Des de principis de mandat hem plantat 1.062 arbres a tot Sabadell i enguany en plantarem 2.515 més. El nostre objectiu és plantar-ne 6.000 en els propers 10 anys.

El ritme és intens i es reflecteix en l’embranzida que hem donat a Sabadell, una ciutat que està en plena transformació. Tenim el rumb fixat. Després d’uns anys de paràlisi, indefinició i invisibilitat, Sabadell és ara la ciutat en què molts s’emmirallen. Sabadell torna a ser una ciutat líder, de progrés i de qualitat de vida. Sabadell torna a ser al mapa.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.