El teatre Sant Vicenç convida a pujar al seu ‘escenari boig’

Els neologismes i les xarxes socials han popularitzat en els darrers temps idees com Blue Monday. Conegut com el dia més trist de l’any, rep aquesta -mala- consideració per ser el primer dilluns passades les festes de Nadal.

Tanmateix, el Teatre Sant Vicenç ha buscat la seva propia fórmula contra la tristor: la Setmana Sant Vicenç. També és cert que la progranació queda una mica reduïda enguany, per mor de la prevenció davant la sisena onada de Covid. Tot i així, ahir mateix van donar el tret de sortida amb l’espectacle d’improvisació Impro Side Story, a càrrec de l’actor sabadellenc Xavi Duch, en clau musical.

La programació continua divendres, amb l’espectacle Escenari Boig. És l’oportunitat per tothom de pujar dalt l’escenari i sorprendre al públic amb una coreografia, un recital, una escena, una cançó, etc. Per participar del show, que arrenca a les 21 h, cal apuntar-s’hi prèviament.

Des del teatre proposen matinar, dissabte, per participar de l’excursió per l’antic terme de Sant Vicenç. La marxa parteix a les 9 h i té un cost de 3€.

Ja al vespre, a les 20h es durà a terme la Missa de Sant Vicenç. Mentre que a les 22h es representarà el Xou, l’espectacle escrit i dirigit pels alumnes més grans del Taller de Teatre.

La setmana s’acabarà el diumenge 23 de gener es durà a terme un torneig de pàdel, començarà a les 9 h al Club Pàdel Sabadell.

Pastorets de La Faràndula

Per una altra banda, Joventut de La Faràndula va fer públic ahir que ha tancat la temporada de’Els Pastorets superant la xifra de 5.000 assistents.