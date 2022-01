Obres al carrer de Narcís Monturiol per convertir-lo en una via de sentit únic

Dimecres s’han iniciat els treballs per canviar el carrer de Narcís Monturiol a un sentit únic de circulació, en direcció a la Gran Via. En concret, es modificarà el tram que hi ha entre el carrer del Bruc i el carrer de Joanot Martorell. Durant aquesta actuació, es reforçarà la senyalització de les cruïlles del carrer i es repintaran els passos de vianants per millorar-ne la visibilitat i la seguretat.

La previsió és que les obres estiguin enllestides a finals de setmana. Mentre aquestes durin, no es tallarà la circulació de la via, però poden haver-hi afectacions en l’estacionament i l’accés als guals. No obstant, un cop finalitzin els treballs, l’aparcament es mantindrà en ambdós costats del carrer. Aquestes tasques, que seran degudament senyalitzades, estan sotmeses a les condicions meteorològiques.