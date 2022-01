Les obres del Passeig comencen amb l’encaix del projecte sobre el terreny

Les obres del Passeig han començat aquest dimarts 18 de gener a primera hora del matí. De forma molt tímida, però efectivament ja s’ha activat el compte enrere per disposar definitivament d’aquest espai.

Els primers treballs els estan duent a terme dos empleats de l’empresa de topografia Iknos, subcontractada per una de les tres que s’han adjudicat les obres: Infraestructuras Trade. Durant aquesta setmana la companyia s’encarregarà de fer l’encaix del projecte per poder fer posteriorment el canvi de paviment, ja que es vol que la superífie del Passeig sigui de granit com ja és als extrems, al carrer de Sant Pere i de la mateixa manera que serà al carrer de la Indústria.

“Per poder saber on va el nou projecte hem de saber on està cada cosa, com les reixes i el punt on es produeix el canvi de paviment en l’actualitat”, apunta una de les operàries. El treball topogràfic es fa amb una estació total robotitzada d’angles i distàncies que, juntament amb les coordenades que ofereix l’Ajuntament, permet “identificar els punts per fer un plànol de la plaça”.

Com seran les obres?

El Govern de Sabadell assegura que aquesta serà la reforma definitiva del passeig de la Plaça Major, després d’anys de provisionalitat entre el trasllat del Mercat i el perllongament dels FGC. La previsió és que les obres durin nou mesos, i s’han dividit en tres fases -nord, sud i extrems-, de tres mesos de durada cadascuna, de manera que si tot va bé haurien d’acabar a mitjans d’octubre.

Amb aquesta reforma es construirà un nou sortidor d’aigua i s’afegiran brolladors a la part nord. En conjunt, el Passeig tindrà 23 arbres més que ara, 65 en total, guanyarà 585 metres quadrats de zona verda i tindrà 26 bancs per seure-hi.