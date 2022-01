Una multinacional compra la sabadellenca Centro Alum

El grup belga Corialis, líder europeu en disseny i producció de solucions d’alumini, ha adquirit l’empresa sabadellenca d’origen familiar Centro Alum. La multinacional inicia d’aquesta manera el seu desembarcament a la península Ibèrica. Fins ara tenia presència a Polònia, Portugal, França, Sud-àfrica i Anglaterra. L’import de l’adquisició no s’ha fet públic, tot i que les dues entitats ja han informat les autoritats competents.

L’operació s’emmarca dins del pla de creixement de Corialis, després que el 2021 comprés la portuguesa Lingote Aluminios i la inversió anunciada per a la construcció d’una nova fàbrica a la ciutat portuguesa de Fafe amb una superfície total de 40.000 metres quadrats. Corialis ha facturat uns 600 milions d’euros a Europa el 2021.

Pel que fa a Centro Alum, amb seu al polígon Sud-oest de Sabadell, és una de les principals empreses de l’Estat pel que fa al disseny, producció i comercialització de sistemes de fusteria d’alumini. De fet, el 2021 ha facturat 21 milions d’euros, un 30% més respecte a l’any anterior, quan en va facturar 16. A més, ha passat de tres empleats a més de 60 des de la seva creació l’any 1985. Estan repartits entre les naus industrials de Sabadell i Castellví de Rosanes, que entre les dues sumen més de 5.000 metres quadrats.

La compra, una oportunitat

Des de Centro Alum asseguren que l’empresa mantindrà l’autonomia que tenia fins ara. “Seguirem fent la feina que fem sent nosaltres mateixos, però tindrem darrere un grup amb molt de poder econòmic que ens farà ser millors i més forts. Creixerem junts i fomentarem les sinergies entre les dues empreses”, explica el director general de la companyia, Albert Busquets, qui assegura que Centro Alum mantindrà tots els treballadors actuals i més endavant ampliarà plantilla.

“Hi ha gent espantada per la venda, però no s’han de preocupar. Els nostres valors de proximitat continuaran intactes”, explica. En aquesta línia, la companyia sabadellenca, de la mà de Corialis, es preparà per expandir-se per tot l’Estat. Avui dia té presència a la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i també a la Comunitat de Madrid. Tanmateix, la intenció és arribar a totes les comunitats autònomes en un termini no gaire llarg de temps.

“L’evolució de Centro Alum ha estat meteòrica. Hem innovat any rere any i això ha captat l’atenció de Corialis“, afirma el director de relacions públiques, Marc Sabater, qui també és el net del fundador de Centro Alum, Federico Monasor, i fill del’exgerent i ara assessor de l’empresa, Vicente Sabater.

2021, punt d’inflexió

El 2021 ha estat un any d’inflexió per a Centro Alum. La companyia va consolidar la seva oferta de subministrament de maquinària d’alumini de tancaments exteriors per a l’arquitectura moderna. A més, va donar a conèixer la seva nova línia de negoci basada en l’interiorisme, que va ser la que més va captar l’atenció de Corialis.

Des de la companyia asseguren que la pandèmia ha fet que la població valori més el seu habitatge, la qual cosa ha comportat un augment de les reformes a les cases. “Aquest fet ens ha beneficiat. Hem tingut més feina que mai. La gent ha après a valorar la importància de tenir la casa ben arreglada”, explica Busquets. Per acabar, Marc Sabater demana un desig al 2022: “Som una empresa gran de Sabadell, però pocs sabadellencs ens coneixen. Volem que això canviï i que quan algú pensi en finestres, li vingui al cap Centro Alum”, augura.