Bo per al lloguer: els joves només es poden acollir al 6% dels pisos

Aconseguir un contracte de lloguer inferior als 600 euros a Sabadell és complicat. Només el 6% de l’oferta actual d’habitatge és inferior al preu màxim per poder accedir al bo jove per al lloguer, segons les dades disponibles als portals Idealista, Fotocasa i Habitaclia. La veu dels professionals del sector immobiliari és unànime: “Sabadell no es veurà gaire beneficiat amb aquesta mesura”, consideren.

El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts el bo jove, un ajut directe de fins a 250 euros mensuals per pagar el lloguer destinat a persones joves d’entre 18 i 35 anys. La mesura té lletra petita: el sou dels beneficiaris no pot superar els 24.318 euros anuals –o de la unitat de convivència, sumant els salaris de tota la família– i el preu del lloguer ha de ser com a màxim de 600 euros. En el cas dels lloguers per habitació, els límits de preu seran de fins a 300 euros per jove.

“Aquesta iniciativa és injusta, deixa fora els joves de grans ciutats com Sabadell, on el preu del mercat supera el límit màxim que s’ha fixat”, apunta Tomàs Algaba, gerent del consultor immobiliari Zion Gest. Considera que la mesura “no tindrà cap mena d’impacte” sobre Sabadell. “És un pegat”, apunta. Tampoc Josep Marin, gerent d’Exes Sabadell Centre, creu que la mesura sigui efectiva per incentivar el lloguer a la ciutat. Marin apunta que “no hi haurà una dinamització del mercat de lloguer” perquè el preu màxim fixat “és insuficient” per a una ciutat com Sabadell. A Barcelona, per exemple, només el 0,8% de l’oferta de pisos és inferior als 600 euros.

Els joves, per sota del salari mitjà

El govern central calcula que 70.000 joves de tot l’Estat podran beneficiar-se del bo. Només a Sabadell hi ha 35.953 persones d’entre 20 i 34 anys. Un 16,6% de la població total. I el salari mitjà d’aquest grup d’edat és inferior al que s’ha establert per poder optar a l’ajut: 18.859 euros bruts anuals, segons l’informe Els salaris al Vallès Occidental elaborat pel Consell Comarcal.

Els assalariats o autònoms d’aquesta franja d’edat ingressen un 26,8% per sota del salari anual mitjà a Sabadell, de 25.787 euros. Aquesta dada revela que una àmplia majoria de joves es podria acollir a aquest ajut mensual. La part més complicada és trobar un arrendament que no superi els 600 euros. El topall, però, és ampliable a 900 euros mensuals a zones amb mercats de lloguer tensat. Però aquesta possibilitat s’ha de consensuar amb la Generalitat Catalunya.

Si s’ampliés el topall, l’escenari ja seria diferent. El 74% de l’oferta disponible a Sabadell entra dins de la franja de fins a 900 euros cada mes. Una ampliació que facilitaria que els joves sabadellencs fossin beneficiaris d’aquest bo.

“Els joves necessiten ajuts per al lloguer, és evident. Però aquesta mesura té un error de plantejament”, afegeix Manel Rodríguez, director general de SALAS. Davant la diferència de preus de l’habitatge que hi ha arreu de l’Estat, considera que tant la subvenció directa com el topall màxim ha de ser proporcional als preus de mercat. “No és el mateix viure a un poble d’interior que a una gran urbe”, apunta.

Els professionals del sector creuen que l’ajut no respon a les necessitats actuals i és “injust”. “Un jove de Sabadell té molt més difícil accedir a un habitatge que no pas un de Teruel”, exemplifiquen. De fet, també critiquen el model que s’està protegint: “Es potencia el lloguer d’habitació, el lloguer precari i no es dona peu a l’emancipació total”, apunta Tomàs Algaba.

La Generalitat pot decidir

Cada comunitat autònoma farà la seva pròpia convocatòria i concretarà el funcionament del bo jove. Fonts del Ministeri de Transports han concretat que la quantitat que percebi cada beneficiari no podrà ser superior al preu del lloguer.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha demanat a l’Estat poder “flexibilitzar l’ajuda” per adaptar-la a les diferents realitats territorials del país: “Vivim en llocs molt diferents i no són el mateix 250 euros a Barcelona que a un poble del Pallars”.