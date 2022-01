FAQS: Tot el que cal saber si el teu fill és contacte estret a l’escola

El nou protocol Covid a les escoles i instituts de Catalunya estableix canvis en les mesures pel que fa a la gestió dels contactes estrets d’un positiu a infantil i primària.

Els confinaments d’un grup classe només s’han de fer quan hi hagi cinc o més casos positius en una classe, o una afectació del 20% o més dels alumnes del grup en un període igual o inferior a set dies. L’aïllament es farà a partir del dia en què s’hagi detectat el cinquè positiu en una setmana i serà de set dies. Per tant, ja no s’han de confinar per casos esporàdics del grup bombolla.

A més, s’estalvien l’aïllament els alumnes que tinguin a pauta completa de vacunació des de fa almenys 14 dies o bé faci com a molt 3 mesos que hagin passat la covid, amb un test que ho acrediti.

En el cas d’infantil, és a dir, els alumnes de fins a cinc anys, poden fer-se un test d’antígens gratuït. Salut els informarà del lloc on un professional sanitari farà la prova, que pot ser al CAP o a un punt habilitat. Els alumnes de primària, a partir dels sis anys, poden anar de manera voluntària a una farmàcia per fer-se una prova d’antígens gratuïta. En els dos casos, l’excepció són els que han passat la malaltia en els darrers 90 dies.

Repassem algunes de les qüestions en què hi poden haver més dubtes:

QUINA FUNCIÓ TENEN TESTS D’ANTÍGENS A LES ESCOLES?

En un moment d’alta transmissió del virus de la Covid-19, els TAR permeten conèixer quants positius hi ha a un grup estable. La seva funció no és, en aquest cas, la de tallar cadenes de transmissió sinó la d’obtenir una fotografia del moment i prendre les decisions adequades en funció dels resultats.

LES FARMÀCIES SÓN L’ÚNIC LLOC ON ES FAN TESTS D’ANTÍGENS (TAR) ESCOLARS?

NO, en el cas dels infants d’educació infantil i d’escoles bressol les proves TAR es fan al CAP o punts centralitzats.

ÉS OBLIGATORI FER-SE’L?

NO ho és, però és molt recomanable. Fins i tot si no hi ha simptomatologia, amb l’alta taxa de contagi d’òmicron aquest programa ajuda a preservar la presencialitat als centres escolars i facilita que les famílies coneguin si el seu fill o filla té la Covid-19.

EL MEU FILL O FILLA POT ANAR A CLASSE TOT I NO HAVER-SE FET EL TAR?

SÍ que pot, sempre que no tingui símptomes.

HE D’ESPERAR QUE LA RECEPTA DELS TESTS D’ANTÍGENS (TAR) APAREGUI A LA MEVA SALUT?

SÍ. Normalment, aquesta recepta electrònica apareix en menys de 24 hores. Sense la recepta, la prova no pot ser finançada pel sistema de salut.

SI LI FAIG AL MEU FILL O FILLA UN TEST D’AUTOMOSTRA, TÉ VALIDESA?

SÍ. Però en cas de tenir un resultat positiu s’ha de comunicar a la direcció del centre educatiu pels canals establerts i també al sistema sanitari perquè consti a la història clínica. Hi ha diferents vies:

🏪 Preferiblement, a través d’una farmàcia adherida ➡️ a través de citasalut.gencat.cat

📲 Escrivint una eConsulta a La Meva Salut

📞 Si no és possible fer servir aquestes vies, també es pot fer trucant el 061 o al CAP

EL MEU FILL O FILLA JA HA PASSAT LA COVID-19, CAL QUE ES FACI EL TEST D’ANTÍGENS?

Si ha passat la Covid en els últims 90 dies no cal i no s’activarà la recepta a La Meva Salut. A partir dels 3 mesos és recomanable per descartar una possible reinfecció.