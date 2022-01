El sabadellenc Ricard Ustrell celebra 500 programes de ‘Planta Baixa’

El magazín matinal de TV3, Planta Baixa, té una empremta sabadellenca. És la del periodista Ricard Ustrell (Sabadell, 1990), una de les cares més joves de la televisió catalana i presentador del programa que aquesta setmana suma 500 emissions. I pràcticament 1.500 hores de programa. El magazín diari és líder a la franja horària de final del matí, d’11 h a 14 h.

Planta Baixa, el programa encapçalat per Ricard Ustrell, va inaugurar aquest estiu la cinquena temporada amb un equip renovat i reforçat de periodistes, entre els quals hi ha Carles Francino, Manuela Carmena, Antoni Bassas, Anna Pacheco i Jordi Graupera, entre d’altres. Es tracta d’un espai que aposta “per l’actualitat social, amb una agenda més àmplia de temes propis, testimonis inèdits, històries personals i reportatges de denúncia”. Una de les novetats de la temporada, a més, és que es recuperava el públic al plató. I aquest any s’ha estrenat amb un plató renovat.

En una entrevista amb el Diari, el periodista i presentador recordava que el projecte del programa que fa tres anys que va engegar va sorgir amb una conversa amb Xavi Rossinyol: “Volíem tornar a treballar junts, en teníem ganes i idees, les vam ajuntar i vam llençar-nos al repte d’aixecar una franja molt complicada i molt competitiva”, explicava. Ustrell afirmava que va costar tres mesos guanyar el lideratge i “des d’aleshores hem estat la majoria de mesos líders”. Abans d’iniciar el programa, tenien dos objectius sobre la taula: informar i acompanyar. Creu que el programa ha acompanyat la gent que vivia sola durant el confinament: “A vegades, quan hi havia plens al Congrés per prorrogar l’estat d’alarma, fèiem programes de cinc hores. Però també calia acompanyar la gent, hi ha gent que necessitava la companyia que els vam fer”, deia.

D’entre tots els temes d’actualitat tractats en els darrers tres anys de programa, fa un any i quatre mesos l’equip va connectar en directe amb Cafès Pont de Sabadell.

Un llarg recorregut

Ustrell va començar a fer els primers passos periodístics a la ràdio. Primer, a Matadepera i més tard, a Ràdio Sabadell. Més endavant, va fer el salt a Catalunya Ràdio i l’any 2016 es va convertir en una de les cares visibles de la Festa Major de Sabadell, fent de pregoner juntament amb el també sabadellenc Xavi Bundó. És director de la productora La Manchester Radiofònica, una companyia made in Sabadell.

Ustrell va saltar a la televisió conduint el programa Preguntes Freqüents de TV3 i, un any després, va estrenar Quatre gats. I fins a l’actualitat.

Des de l’any 2019, Ustrell s’ha focalitzat en el magazín d’actualitat. Entra cada dia a les 11 h per la porta de la planta baixa i explica la principal novetat informativa del matí, amb la participació de tot l’equip de reporters del programa. En una altra cantonada, el periodista Toni Muñoz avança les novetats capdavanteres de l’actualitat policial i judicial del dia. A la sala d’estar, conversen cada dia tres periodistes especialitzats, que expliquen notícies de televisió (dilluns), d’actualitat social (dimarts), de consum (dimecres), de salut (dijous) i de crònica negra (divendres). I l’actualitat en viu, la comenten des de les butaques de la Planta baixa un equip d’analistes de primera línia.