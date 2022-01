Sabadell obre el centre d’acollida nocturn per a persones sensellar

Sabadell activa aquest divendres el protocol per l’Operació Fred. Les Unitats d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja ha dut a terme 191 intervencions des del passat divendres, amb una trentena d’atencions per dia a 72 persones sense sostre, quan s’havia activat la fase de pre-alerta. Aquest divendres, quan es preveu que els termòmetres baixin dels zero graus centígrads, s’obren les portes de l’espai d’acollida nocturn.

El protocol per l’Operació Fred s’activa formalment quan el termòmetre es troba per sota dels zero graus, amb temperatures fredes sostingudes. O bé quan s’activa el pla Neucat, Inuncat o Ventcat. En casos de temperatures gèlides, s’ofereix un sostre en un espai d’acollida nocturn –cedit per la Companyia d’Aigües– que disposa de 15 places. També Ningú sense sostre disposa de 2 places acolliment nocturn. En el cas que totes les places quedin ocupades, es contempla la possibilitat d’allotjar en pensions.

Centre nocturn i diürn

El nou centre d’acollida que s’estrena compta amb diferents espais climatitzats amb un total de quinze llits i estarà obert des de les vuit del vespre del divendres fins a les nou del matí del dissabte. Creu Roja oferirà a les persones acollides el sopar, l’esmorzar del dia següent, servei de dutxes, roba neta d’abric i un acompanyament dels professionals de l’entitat per avaluar la seva situació personal.

Si les baixes temperatures es mantenen durant el matí, Càritas també obrirà el seu centre diürn, que disposa de 25 places d’acollida. L’horari d’atenció serà de 8.30 h a 17 h, i se’ls oferirà servei de dutxa, esmorzar, roba neta, dinamització i acompanyament, dinar i berenar.

Abans que s’activés el protocol, quan les temperatures oscil·len entre els 0ºC i els 3ºC, els dispositius de Creu Roja surten als carrers a oferir aliment calent, abric i mantes. Fins divendres, els termòmetres no s’han mantingut per sota dels zero graus i, de moment, els espais nocturns estan tancats.

El perfil: homes de 45 anys

El perfil de les persones sensellar que ha atés la Creu Roja són h0mes de 45 anys de mitjana i la majoria víctimes la crisi del 2008 o de la pandèmia. De fet, l’esclat de la Covid es va fer notar en l’entitat sabadellenca.

Durant el primer any de la pandèmia, la Creu Roja a Sabadell va atendre 15.997 persones en ajuda humanitària, una xifra que va escalar un 72% respecte a l’any 2019. De fet, la cistella bàsica –alimentació i higiene– es va convertir en el gruix principal de les atencions (14.570 persones).

Pel que fa a les intervencions totals de l’entitat a Sabadell, sis de cada deu usuaris que van assistir a la Creu Roja estan a l’atur, i la meitat d’aquestes persones perdiem la feina durant la pandèmia. El 58% de les persones ateses tenen fills. I el 48% són parelles amb fills mentre que un 18% són famílies monoparentals amb mare al capdavant.