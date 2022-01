La companyia Endesa ha duplicat la capacitat de la xarxa elèctrica de la zona de la plaça de l’Àngel (Centre) amb una inversió de 140.000 euros que millorarà el servei dels habitatges i comerços.

Concretament, s’han enllaçat dos centres de transformació, el del carrer de Jesús amb el de la plaça, per més que doblar la potència energètica, passant d’11.000 volts a 25.000 volts. Aquests dies estan acabant les obres per fer-ho possible, que han implicat la incorporació de dues sortides de ventilació a la mateixa plaça, a prop dels jocs infantils, perquè la infraestructura elèctrica es troba sota terra i tot i que no surt fum és indispensable que ventili de la mateixa manera que hi ha accessos per operaris i serveis d’emergències.

Això permetrà que els 500 clients que s’alimenten d’aquests transformadors de mitjana a baixa tensió tinguin un millor servei, asseguren fonts d’Endesa. Perquè en tenir major capacitat, les càrregues elèctriques estan més repartides i ofereixen una major qualitat de subministrament, evitant puntes de consum sobretot a l’estiu i a l’hivern. I permet tenir la xarxa preparada pels nous clients que puguin venir i assumir el propi creixement del consum elèctric que es pot produir a la zona.

Tanmateix, el centre de transformació unificat funciona per telecomandament, de manera que part de les incidències es resolen de forma digital a distància des del centre de control d’Endesa a Barcelona, la qual cosa evita desplaçaments i redueix el temps que es triguen a solucionar. Alhora, aquest funcionament digitalitzat permet que si hi ha un problema en un dels dos transformadors, en principi els clients no s’haurien de veure afectats perquè rebrien l’energia de l’altre. Des de la companyia elèctrica recorden que de centres de transformació com aquests n’hi ha repartits per tota la ciutat.