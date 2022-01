Presenten una demanda perquè es redefineixi el pla director del Parc de l’Alba de Cerdanyola

Un conjunt d’entitats ecologistes i partits polítics han presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una demanda contra el Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, altrament conegut com el Parc de l’Alba. El col·lectiu considera que la proposta planteja un creixement desproporcionat en aquests terrenys situats entre Cerdanyola i Sant Cugat. Els impulsors es mostren contraris al plantejament que s’ha dibuixat a la zona, donat que consideren que, entre d’altres, incideix negativament en l’entorn natural, no s’ha planificat correctament la ubicació d’equipaments públics ni els fluxos de mobilitat i lamenten que es projecti a tocar de l’antic abocar incontrolat de Can Planas.

El pla es va començar a impulsat a finals dels anys 90 del segle passat, però no va ser fins a mitjans de la primera dècada d’aquest segle quan es va treballar per urbanitzar la zona. Aquí s’hi van fer actuacions com la millora de la carretera de Sant Cugat o la preparació de parcel·les per acollir, entre d’altres, el Sincrotró Alba.

Ara, el nou projecte, rebatejat com a Parc de l’Alba, preveu crear uns 5.000 nous habitatges en els propers 15 anys, fet pel qual l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament de Cerdanyola treballen en un model de creixement de la ciutat per l’oest del municipi, on fins fa una dècada hi governaven els camps de conreu i on ara hi ha instal·lades empreses com CaixaBank o Stradivarius, entre d’altres. La previsió és que la meitat dels pisos siguin de protecció oficial, embolcallats per 200 hectàrees de zona verda i integrant en la trama urbana equipaments i empreses d’alt valor afegit. Es preveu una inversió pública de 450 MEUR i que les primeres obres comencin aquest mateix any.

El projecte, però, no convenç els impulsors de la demanda per la manera com s’està plantejant. Es tracta de les entitats Refem el Direccional, Plataforma Cerdanyola sense abocadors, Adenc, Plataforma Cívica per a la Defensa de Cerdanyola, i les formacions polítiques ERC, En Comu Podem i Guanyem Cerdanyola.

“Hem fet quatre peritatges, aquest és un pla urbanístic que afecta més de 400 hectàrees, un terreny més gran que Badia del Vallès”, explica el president de l’Adenc, Joan Carles Sallas. Un dels aspectes que preocupa els demandants és la poca sensibilitat que consideren que es té amb l’entorn natural, donat que tot i que es diu que es vol preservar el connector ecològic entre els parcs de Collserola i Sant Llorenç del Munt, asseguren no tenir garanties que això sigui possible, mes encara quan ja hi ha una carretera, la de Bellaterra, que creua la zona.

“A més, hi ha un antic abocador, el de Can Planas, on s’hi va deixar el material contaminat a dins”, explica Sallas, que destaca que s’han projectat habitatges just a tocar d’un espai que es preveu segellar. En aquesta línia, considera que s’està dibuixant una urbanització de tot l’espai d’una sola vegada, quan es podria fer per parts, i que no s’han tingut en compte on s’hi ubicaran equipaments públics com escoles, CAPs o instituts, a més de no definir com haurà de ser la nova mobilitat a la zona.

És per tot plegat que asseguren no oposar-se al projecte en sí, si no al plantejament actual, i reclamen una revisió del pla director per garantir el respecte amb l’entorn i un creixement sostenible de l’espai.