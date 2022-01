El Taulí potencia la recerca amb una nova fundació

La Fundació Parc Taulí i l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí s’han fusionat per potenciar l’àrea de recerca de l’hospital sabadellenc. L’organisme resultant és la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí, amb seu a l’edifici Santa Fe.

Aquesta unió permetrà “preparar el terreny per poder créixer en resultats”, segons la directora de Gestió de l’Institut, Glòria Palomar. L’accés de l’I3PT als centres CERCA de la Generalitat –de referència en recerca a Catalunya– també ha estat un dels motius que ha obligat la institució sabadellenca a adaptar els seus estatuts als requeriments d’aquest grup de centres de recerca d’elit. Alhora, aquesta integració és important per alinear-se amb els requeriments dels instituts d’investigació sanitària de l’Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Sanitat.

Tenir aquestes acreditacions sí que permetrà millorar les polítiques de foment de la recerca gràcies al fet de disposar d’una aportació econòmica anual i, per tant, millorar la capacitat de creixement de projectes i resultats. També permetrà accedir més convocatòries competitives que estan restringides a centres acreditats i a les quals, per tant, fins ara no s’ha pogut participar. I, finalment, permetrà agilitzar els tràmits per crear noves empreses que sorgeixin d’investigacions del Taulí, les conegudes com a spin-off, com Anais Medical i BetterCare, ja que la decisió de crear-les la podrà prendre el Patronat de la fundació sense haver d’esperar a la Generalitat.

El president de la Fundació és el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. I entre els membres del Patronat hi ha la presidenta i el director del Taulí, Mariona Creus i Joan Martí, respectivament; membres de la UAB i la Generalitat, i dues persones designades nominalment: Joan Bigorra (ISGlobal) i Salut Brunet (Hosp. Sant Pau).