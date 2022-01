Can Llong: el barri per on Sabadell encara pot créixer

Can Llong, juntament amb Can Gambús, són els dos barris que tenen més terreny edificable encara disponible a Sabadell. Al primer, queden dos solars que sumen més de 27.000 metres quadrats on es poden construir fins a 375 pisos nous, segons l’Estudi de Detall del Polígon II de Can Llong de l’Ajuntament de Sabadell, el document tècnic que regula les característiques dels edificis que s’hi poden construir. En aquest cas, es preveuen habitatges lliures, de preu concertat i de protecció oficial. I caldrà afegir els habitatges que es puguin fer en els terrenys ocupats il·legalment tocant a Cifuentes.

Can Llong està delimitat per la ronda Oest i el carrer de Budapest, així com pel carrer de Sarajevo i la ronda d’Europa. I a tocar d’aquesta darrera via on hi ha més moviment. Davant del Punt Blau, l’Incasòl pretén començar a aixecar a finals d’aquest mes de gener un edifici de 34 pisos de lloguer social. L’organisme públic preveu que la construcció durarà 22 mesos, de manera que si es compleixen els terminis l’obra estarà acabada l’octubre del 2023.

Urbanització provisional

L’Ajuntament de Sabadell i l’Incasòl han acordat fer una urbanització provisional en una part de la parcel·la perquè la construcció dels 34 habitatges “és imminent”, segons fonts municipals. I és que com recorda l’advocat sabadellenc especialitzat en dret urbanístic Albert Bernadí, “l’ordre natural és urbanitzar i després edificar, però en alguns supòsits s’admet modificar-lo”. La façana principal de l’edifici de l’Incasòl es farà a la ronda d’Europa, 307, però la normativa marca que per poder entregar les claus d’un habitatge el carrer ha d’estar fet, i és el que a hores d’ara falta al lateral de l’immoble que tocarà al carrer de Copenhaguen. Per aquest motiu, les dues parts encara tenen mesos de marge per tirar endavant aquesta solució provisional a l’espera que es resolgui de forma definitiva a través de la junta de compensació d’aquest carrer, amb propietaris privats.

L’Estudi de Detall de Can Llong preveu que es puguin construir fins a 16 edificis en aquests dos solars seguint una sèrie de patrons. Podran ser de tres a sis plantes segons la posició on estiguin i tots seran a quatre vents, amb un tram de zona comunitària al seu voltant. Hi ha la possibilitat que tinguin locals comercials i l’estudi també regula qüestions com la teulada o la tipologia de la façana per mantenir una sèrie de paràmetres que permetin garantir la qualitat del paisatge urbà.

Reunió amb l’Incasòl

L’alcaldessa, Marta Farrés, la regidora de Desenvolupament urbà, Mar Molina, i el regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, es van reunir dijous passat amb la directora de l’Incasòl, Mercè Conesa, i el gerent d’aquest organisme, Albert Civit, a l’Ajuntament de Sabadell. Durant la trobada van abordar diferents temes d’habitatge i urbanisme que estan sobre la taula.