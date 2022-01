Mercat de Campoamor: comerç i valors republicans

[Per Raül Garcia Barroso, regidor d’Esquerra Republicana]

Al darrer Ple, l’Associació de Paradistes del Mercat de Campoamor, amb el suport de l’Associació del Poble del Sud de Sabadell, va portar a votació una moció en què demanaven una bonificació del 50% de les quotes que paguen a l’Ajuntament en concepte de lloguer per les respectives parades del mercat. Això, tant per als paradistes existents com per als qui hi poguessin venir en el futur.

Aquesta petició la va rebutjar el govern municipal sociovergent (PSC, Junts i la regidora no adscrita) amb uns arguments del tot incoherents, i que amaguen la raó del seu posicionament contrari: no volen el mercat municipal de Campoamor. Això, el PSC ja ho ha dit obertament, però l’ala convergent i l’expodemita de l’executiu local mostren una contradicció respecte del que es va votar fa dos anys: el manteniment del mercat.

M’agradaria analitzar alguns dels arguments contraris. Un era que posicionar-se contra la bonificació no equivalia a estar contra el mercat. No és cert: els paradistes s’han fet un fart de queixar-se de la falta de suport per part del govern, i que, davant d’això, l’única manera de no haver d’abaixar la persiana és aquesta reducció del lloguer.

Es va argumentar, també, la discriminació que suposaria respecte a la resta de mercats. Davant d’això, només cal comparar quina és la situació d’abandonament i de falta d’inversió del Mercat de Campoamor amb la de la resta. A diferència d’altres comerços, l’Ajuntament no n’ha fet cap promoció, i han estat els mateixos paradistes els qui s’han encarregat de buscar interessats a posar-hi una parada. Paral·lelament, veiem alcaldessa i regidores fent postureig a Instagram a moltes botigues del Centre, dient que defensen el petit comerç.

També es va parlar que s’acabaven d’aprovar les ordenances en un Ple feia escasses setmanes, i de les complexitats burocràtiques de tota mena. Però quan s’han d’aprovar liquidacions per pagar a la concessionària de neteja i residus Smatsa, no hi ha problemes per convocar comissions o plens extraordinaris d’un dia per l’altre… I sembla que això no és discriminació.

Esquerra Republicana no ens n’amaguem i ho diem alt i clar: defensem l’existència i la viabilitat del Mercat de Campoamor. Hi creiem. Volem un mercat municipal digne per als veïns que vivim als barris del sud. Un mercat de proximitat que cobreixi les necessitats de consum dels veïns davant les grans superfícies; que suposi una oportunitat única de generar autoocupació, i que ofereixi oportunitats als qui vulguin tirar endavant un negoci. I a més, veiem el mercat com un element de cohesió veïnal.

Aplaudim la feina feta per l’Associació de Paradistes i per l’Associació del Poble del Sud, que han persistit en la lluita pel manteniment d’aquest mercat amb molt pocs recursos, però posant sobre la taula valors com la solidaritat, l’altruisme, la cooperació o el suport mutu entre tots els paradistes. Valors republicans que, desgraciadament, no estan en voga avui dia, però essencials per als qui ens reivindiquem com a persones d’esquerra. Això és el que permet que el mercat continuï obert i que, malgrat les dificultats que hi ha i hi haurà, tinguin clar que el mercat és necessari per donar servei als barris del Sud de Sabadell.

Per al Govern de Transformació i d’esquerres de la ciutat (2015-2019), revifar el mercat va ser una prioritat, i per això va aconseguir subvencions europees per valor de dos milions d’euros i en va projectar la remodelació integral. En canvi, veiem que, per al govern municipal actual, les prioritats són altres llocs i altres butxaques. Estem convençuts que el 2023, un cop acabi el mandat sociovergent, un nou equip de govern tornarà a posar el Mercat de Campoamor on es mereix: a primera fila; només amb Gabriel Fernàndez com a alcalde, la rehabilitació del mercat serà una realitat i un compromís inequívoc. Mentrestant, continuarà sent un bon lloc on trobar comerç i valors republicans.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.