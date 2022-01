Dol comú davant l’incident de la Llanera

La nova edició de la cursa de muntanya la Llanera Trail, una de les més esperades després de l’aturada pandèmica, ha acabat en dol. Els serveis d’emergència han confirmat la mort d’un corredor de la mitja marató de muntanya a causa d’una aturada cardíaca.

Davant l’incident, les reaccions no han tardat a arribar després que l’organització de la Llanera, el Centre excursionista de Sabadell, neutralitzats la cursa i anul·lés l’entrega de premis. L’Ajuntament de Sabadell, en conjunció amb la UES, ha realitzat un comunicat institucional després del final de la cursa. “Durant el desenvolupament de la Llanera Trail que tenia lloc avui entre els municipis de Sabadell, Sentmenat i Castellar del Vallès, un participant ha mort per causes indeterminades. És per això que l’Ajuntament i la Unió Excursionista Sabadell hem decidit conjuntament suspendre la cursa i el lliurament de trofeus. Lamentem profundament aquesta mort, i fem arribar el nostre condol a la família i amics”.

En paral·lel al redactat del comunicat tat, l’alcaldessa Marta Farrés s’ha reunit amb la família de la víctima a la porta de l’Ajuntament, tot i que no hi ha fet cap declaració per respecte als familiars i amics de la víctima. A l’altra banda de la plaça Sant Roc, els organitzadors de la cursa recollien el material de la meta d’arribada del que havia de ser una nova festa de l’esport a la ciutat.