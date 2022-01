José Manuel Osorio, emprenedor: “Tenir el meu propi negoci és un somni”

José Manuel Osorio és un dels tres emprenedors que ha aconseguit comprar un negoci ja existent a Sabadell el 2021 a través de Reempresa. El sabadellenc es farà càrrec a partir del dia 1 de març d’un taller del barri de Ca n’Oriac, que estava en perill de tancament.

Cansat de treballar per a algú altre, Osorio va decidir deixar la seva feina anterior i passar a ser el seu propi cap. Ell assegura que és un somni fet realitat, tot i que a la vegada admet les dificultats de tirar un negoci endavant. El José Manuel ja té pensades algunes millores per al taller per tal que sigui rendible.

Per què vas decidir comprar el negoci?

Per a mi muntar un negoci era un somni des de feia molts anys. Va coincidir que a l’empresa on treballava jo no estava content, ja que, des del meu punt de vista, no m’acabaven de valorar. Jo em dedicava a fer màquines com alternadors, arrencadors per a motors de proveïment elèctric. Al desembre vaig decidir deixar la feina i vaig capitalitzar l’atur per comprar el taller mecànic.

Com vas conèixer Reempresa? De quina manera t’han ajudat?

Un company d’empresa, que també era de Sabadell, em va parlar de la iniciativa. Ell, després d’estar uns anys de treballador, va muntar el seu propi negoci a través de Reempresa. Cal dir que estic molt content amb el servei del centre, ja que m’han ajudat molt. No és fàcil fer un pla d’empresa, perquè si no has sigut emprenedor i mai has muntat cap negoci, com era el meu cas, no saps ben bé com fer-ho. Des de Reempresa m’han ajudat molt.

Quines novetats instauraràs a l’empresa? La meva idea és fer-li una mà de pintura, com se sol dir de manera col·loquial. Això sí, és un negoci de barri i soc conscient que no em faré d’or, tot i que tampoc és el meu objectiu principal. Però sí que és cert que vull donar un servei una mica més low cost que la resta de tallers. La intenció és que la gent es pugui permetre venir al meu taller i que no pensi en el preu.

Quines són les teves expectatives de futur? És difícil de dir-ho. D’entrada, la meva intenció és obrir una cadena de tallers aquí a Sabadell a partir d’aquest negoci. Tanmateix, és massa agosarat dir-ho. Encara no he ni començat amb aquest.

D’on ve la vocació per la mecànica? No sabria dir-t’ho. Pel que fa a la meva família, al meu pare li agraden els cotxes, però no s’ha dedicat mai a la mecànica. Així i tot, crec que la meva vocació potser prové dels ral·lis. A més, he de dir que m’agraden molt els cotxes clàssics, encara que segurament em guanyaré la vida reparant cotxes moderns.