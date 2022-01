El pintor Oriol Enguany ho té clar, Sabadell està generant un moviment artístic on només hi falta crear sintonia (potser res és més difícil). “S’ha d’amplificar la infraestructura per tal de col·lectivitzar-la i generar espais de confluència”, reivindica des del Museu d’Art.

Per tal de posar-ho en pràctica, Enguany va organitzar dissabte passat l’epíleg de la seva exposició, “Un Gran Dinar“. Un capítol final on l’exposició es convertia en un joc de matrioixkes creada per la intervenció col·lectiva d’Enguany i els seus amics. Sobre una taula, diferents elements; flors, candeleres, croissants i pintura seca; per tal de trobar la confluència “entre la matèria i l’àpat“. Una metàfora del que vindria després, la presentació del perfil d’Instagram – @visitapuntual – que pretén integrar l’agenda cultural de la ciutat. De l’artista i la seva exposició, al grup. I d’aquest, a caminar de la mà, per no només veure’ns entre les cantonades, i sense poder arribar mai a tot.

La iniciativa per tal de crear visites que posin en comú tot és que sorgeix d’una voluntat particular, però que sobrevola el panorama de Sabadell des de fa temps. “No hi ha una marca cultural definida, així i tot, no és veritat que Sabadell sigui una ciutat dormitori”, recorda el regidor de Cultura, Carlos de la Rosa Matas.

Oriol Enguany, a l’epíleg de la seva exposició permanent al Museu d’Art de Sabadell/ Victòria Rovira

Siguin o no les notes del present, la geografia vigilava des de ben a prop. Com un panòptic en segon pla, un mapa gegant de la ciutat custodiava les paraules de l’artista i regidor. “La supervivència de l’escena depèn d’integrar en aquestes xarxes a la gent del carrer – afirma Enguany -, i posa en comú els interessos dels cursos de batxillerat amb el d’altres entitats de la ciutat”. L’acció era senzilla, gomet per allà on s’hi treballa i s’hi va a gaudir, a plorar o a riure.