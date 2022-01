TinderCat: lligar en català és sexi

“First Dates Catalunya: qui busqui parella que ho digui”. Directe. Així era el primer missatge que va llançar la iniciativa #TinderCat. Una descripció de voluntats. “Realment, ens encanta el salseo i el xafardeig”, explica el jove santcugatenc Gerard Querol. “I l’hem vehiculat fent aquests continguts audiovisuals en català”, afegeix.

Són, possiblement, les dues claus de la proposta: l’entreteniment i la llengua. I ho demostra l’èxit immediat que va tenir la proposta. 300 oients en la primera sessió (a l’abril de 2021). Fins a 1.300 en la darrera, el passat 6 de gener, dia de Reis.

Buscar parella

Però, què és? #TinderCat funciona dins la funció Space de Twitter, en el que un màxim d’onze usuaris poden mantenir una conversa per àudio. Mentre que el públic oient és il·limitat. Com si fos un programa radiofònic, els moderadors donen pas a diferents usuaris i usuàries, que expliquen -amb el desparpajo dels adolescents i joves- les seves expectatives amoroses. Fan broma del fet de buscar parella. I els oients poden interactuar tant amb els perfils que parlen públicament com amb la resta d’oients per privat.

No és, doncs, una aplicació de cites com Tinder. És més aviat una audaç reapropiació de les noves tecnologies. I a banda d’ajudar a buscar parella, de rebot fa atractiu l’ús del català (llengua en la que es vehiculen les converses).

“Ens encanta el ‘salseo’ i el xafardeig. I ho hem vehiculat en català”

“El català no pot tenir només registres formals”, sosté Querol. I remarca el paradigma que un idioma no està normalitzat fins que tingui tot tipus de continguts. De més seriosos. De més frívols. De fet, #TinderCat s’ha convertit en un atractiu entre el jovent, que és ara per ara el segment que més preocupa anivell d’usos lingüístics. Però no existeixen tants de continguts audiovisuals amb un llenguatge més col·loquial, que atreguin els adolescents i els joves. “Tenim el Prohibit als pares, de Catalunya Ràdio. El Back Up, de Ràdio Flaixback… Però poc més”, creu Querol.

D’aquí que reivindiqui més ajudes públiques per a la creació de continguts en català. “Ara bé, no interessa que la Corpo [Radiotelevisió de Catalunya] detecti un creador i el faci seu i el porti al seu terreny”, enraona. “Cal que ofereixin col·laboració, però que no els faci perdre l’essència”. Una ajuda més invisible, vaja, de forma que consolidi el creador, però no el faci semblar institucional.

El proper programa serà el 30 de gener, a les 22.30 h. I avancen que hi participaran cares conegudes. Ja el del passat 6 de gener va ser Trending Topic. I per cert, va tenir petjada sabadellenca. I és que van entrar en directe diverses noies, estudiants de la UAB, que comparteixen pis a Sabadell. De fet, van generar desenes de piulades i van esdevenir protagonistes de la nit.