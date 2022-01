Els pares, “farts” per l’allau de casos a les escoles

L’allau de casos als centres educatius està convertint-se en una llosa per a la conciliació familiar. Són molts els pares que no poden agafar-se la baixa laboral ni fer teletreball per a cuidar els fills confinats, en cas que hagin estat positius i no puguin anar a l’escola.

“El fet de ser pare o mare i estar immunitzat, et treu la possibilitat d’agafar una baixa laboral per poder cuidar del teu fill. Ha estat un problema per a moltes famílies”, descriu la presidenta de l’AFA de l’Escola Ribatallada, Esther Bayan. “Si no pots deixar-los sols tot el dia a casa, és un problema. I que els cuidin els avis tampoc no és una bona opció”, afegeix. En canvi, els pares que no estan vacunats, sí que poden agafar la baixa laboral si el seu fill és un cas de Covid, ja que això els converteix en contactes estrets i han de confinar-se totalment. Aquesta mesura, que sembla injusta a moltes famílies, està estipulada pel departament de Salut.

Les escoles travessen el pitjor moment de pandèmia des de la reobertura dels centres, el juny de 2020. En els darrers 10 dies, més de 3.500 alumnes i professors han estat positius i s’han hagit de confinar unes 4.400 persones de centres educatius. Él 20% dels contagis a Sabadell durant la darrera setmana han estat menors de 9 anys. En total, 41.470 infants.

“Més que tenir por, noto que tothom està fart. Ara una quarantena, ara un positiu, ara tornar-se a confinar…”, comenta Núria del Pozo, presidenta de l’AFA Nostra Llar. A banda, afegeix que les famílies estan força desorientades amb els constants canvis en el protocol Covid d’Educació sobre confinaments.

La presidenta de l’AMPA de la Roureda, Jesica Real, s’expressa en la mateixa línia: “Portem una setmana en què cada dia s’estan confinant alumnes. Aquest any està sent molt pitjor que l’any passat”. Fins i tot, assenyala que coneix casos de famílies que no estan duent els alumnes a classe per evitar que es contagiïn. “Hi ha molta alarma”, confirma.

Periple a les farmàcies

Salut ofereix un test d’antígens a les farmàcies als alumnes que han estat en contacte amb un cas positiu de Covid. Fins ara, tenien quatre dies de marge per a realitzar-se’l des que l’escola notificava el cas a l’aula al departament. Ara bé, ahir en roda de premsa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, anunciava que s’ampliava el termini fins als 7 dies. Moltes farmàcies, però, s’han trobat col·lapsades per l’allau de casos a les escoles, tal com afirmen les representants de les AFAs amb qui ha contactat el diari. “No esperàvem estar així. I menys en aquesta sisena onada”, diu Bayan.