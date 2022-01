La Creu Roja intensifica la protecció al sensellarisme durant el cap de setmana

La baixada de les temperatures per sota dels zero graus va comportar l’obertura de l’alberg per a persones sense llar durant la nit del divendres 21 de gener fins al matí de dissabte. L’obertura de l’espai, això no obstant, va tancar les seves instal·lacions la nit següent, ja que l’àrea d’exclusió residencial, l’encarregada de sol·licitar el servei a la Creu Roja en virtut de la seva integració dins la Regidoria d’Acció Social, no ho va sol·licitar. Les temperatures havien tornat a ser fredes, però no havien baixat per sota dels zero graus. “L’obertura de l’alberg està sotmesa als protocols del Meteo.cat”, destaca David Jové, coordinador de la Creu Roja de Sabadell, davant les actuacions que han portat a terme aquest cap de setmana.

Durant la nit de divendres, els equips de voluntaris de la Creu Roja va rebre a 7 persones a l’alberg d’acollida. La nit va ser tranquil·la, i no va fer falta habilitar cap altre espai, ja que de les 15 places disponibles només se’n van ocupar 7. Unes xifres que contrasten amb el nombre creixen d’actuacions per part de la Unitat d’Emergència Social de la Creu Roja: des del dia 14 de gener, jornada quan es va activar la per-alerta pel fred, els voluntaris han fet un total de 250 intervencions “d’acompanyament” – explica, Jové -, però en el cas de l’assistència a l’alberg “per a moltes persones marxar de l’espai on viuen és un risc, si el servei només està obert una nit”.