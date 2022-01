“Les empreses han d’apostar per la digitalització. És qüestió d’estar viu o morir”

Els experts coincideixen que les empreses industrials, sobretot les pimes, han d’afanyar-se per transformar digitalment les seves organitzacions i apostar per les noves tecnologies. La pandèmia ha obligat a accelerar aquest procés, que és imprescindible per garantir la competitivitat de les empreses a curt termini. Per sort, ja tenen a l’abast eines i recursos per assolir amb èxit el repte, tot i que encara queda molta feina a fer. Aquestes són algunes de les conclusions que es poden extreure de la conferència organitzada ahir per la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559, sota el nom Empresa digitalitzada, empresa competitiva.

En la sessió, celebrada en format virtual, van participar el director general de Telefónica España a Catalunya, Chema Casas; la gerent d’Innovació de la mateixa empresa, Mercedes Fernández; i el CEO i fundador de la start-up Endigi, Gerard Fernández. Els tres ponents van exposar els casos de les seves companyies i van posar de manifest la necessitat que hi ha en la indústria a Catalunya de passar per una transformació digital. “Les empreses han d’apostar-hi immediatament. És la diferència entre estar viu o morir”, va remarcar Chema Casas.

Així mateix, el director general de Telefónica España va reivindicar el paper de les empreses de telecomunicacions com Telefónica per ajudar les empreses a fer aquest pas cap a la digitalització. “Un 80% de les empreses a Catalunya té accés a fibra òptica. És el percentatge més alt d’Europa. Només aquesta millora de les connexions a Internet incrementa entre un 15% i 20% la productivitat en les empreses”, va exposar.

El 5G, punt de partida

La gerent d’Innovació de Telefónica va posar diversos exemples. “Amb el 5G estem veient com podem tenir cotxes autònoms que eviten accidents i augmenten la seguretat de les persones. També veiem que hi ha robots que poden facilitar-los moltes tasques a la feina. Això ja és el present i les empreses han d’adaptar-s’hi”, va apuntar.

Per acabar, el fundador i CEO de la start-up barcelonina Engidi, Gerard Fernández, va explicar de quina manera ha adoptat la digitalització la seva companyia. Engidi és una empresa que dissenya equips electrònics amb tecnologia 5G per connectar amb els treballadors industrials en situacions d’emergència. “La importància d’adaptar-se a la tecnologia de les coses és molt important. Nosaltres resolem una problemàtica rellevant a través d’un dispositiu molt innovador”, va expressar.