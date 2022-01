El futur de la llosa de la Ronda Oest: aparcament, zona esportiva i una àrea d’estada

La llosa de ciment ubicada a la ronda Oest (C-58c) acollirà mig centenar de places d’aparcament, una zona esportiva i una àrea cívica. La Junta de Govern Local ha aprovat avui de forma inicial el projecte per urbanitzar aquest espai que divideix els barris de Can Llong i Castellarnau.

El nou projecte que avui tira endavant ha reduït el nombre de places d’estacionament (en preveia 200 inicialment) després d’una primera reunió amb el veïnat el 2020. Les obres a l’espai que es troba entre el carrer de Sarajevo i l’avinguda d’Estrasburg tindrien una durada de sis mesos i un pressupost de 555.007 euros. “El veïnat ha quedat conforme amb el projecte. I han reduït el nombre de places per incloure zones per a vianants”, apunta Paco Navarrete, president de l’associació de veïns de Can Llong-Castellarnau.

De fet, l’associació ja va demanar l’any 2018 més zones d’aparcament. I el mateix any, el govern quadripartit va obrir el debat sobre la urbanització d’aquesta zona i es va impulsar la Taula de Can Llong, per debatre el futur d’aquest espai.

Mentre que una part del veïnat és partidari d’ampliar la zona d’aparcament, d’altres reclamen espais d’estada per als veïns i zones verdes. I el projecte és un híbrid entre les demandes. “Descongestionarà la manca d’aparcament que hi ha a Can Llong”, apunta Navarrete.

Aquesta plataforma està ubicada a cinc minuts de l’espai on s’hauria de construir l’estació de Rodalies de Can Llong, on es preveia també ubicar un Park&Ride –zona d’aparcament per a usuaris del transport públic–. El projecte que ara es desbloqueja “està pensat per donar resposta a la manca de l’aparcament a tot el veïnat”, destaca la regidora d’Urbanisme, Mar Molina. “Es pot fer servir per a les dues coses: per donar resposta als veïns com per als usuaris de Rodalies”, ha assegurat.

Tres zones a l’espai

El projecte d’urbanització contempla tres zones dins la llosa: places d’aparcament, una zona d’activitat esportiva amb calistènia i rocòdrom i una zona cívica amb pista per a educació vial i una altra pista per a córrer. D’altra banda, s’habilitaran dos punts de càrrega de vehicles elèctrics.

També es preveu la instal·lació de semàfors amb polsador a totes les cruïlles de la rotonda elevada sobre la C-58c i l’enjardinament de l’espai. “Una de les nostres prioritats és dotar de verd les diferents zones de Sabadell”, ha apuntat Molina.