El CAP Sant Fèlix obre una unitat per acompanyar les persones trans

El CAP Sant Fèlix de Sabadell ha posat en marxa la Unitat de Trànsit de la Metropolitana Nord. Aquest nou servei multidisciplinari té per objectiu atendre i acompanyar les persones trans en les seves necessitats, tant des d’una perspectiva mèdica com quirúrgica, psicològica i social.

Actualment, hi ha unes 500 persones d’aquesta àrea territorial en procés de trànsit cap a la identitat sentida. Fins ara el servei es prestava a Barcelona i així es pretén apropar-lo a la ciutadania tant dels Vallesos com el Barcelonès nord i el Maresme, que podran seguir el seu procés a Sabadell.

Situada a la 4a planta de l’edifici, des de la nova unitat es pretén acompanyar aquestes persones, així com sensibilitzar sobre la seva realitat i les seves necessitats, oferint una visió lliure d’estereotips i prejudicis, tal com explica l’Institut Català de la Salut (ICS) en un comunicat. Per accedir-hi, cal enviar un correu electrònic a l’adreça transitassirsabadell.mn.ics@gencat.cat o contactar-hi a través del CAP.

L’acompanyament inclou escolta activa, ajuda per iniciar o ajustar tractaments hormonals i assessorament sobre tractaments quirúrgics i activitats preventives i de promoció de la salut. També s’ofereix acompanyament psicoterapèutic, si es desitja, i participació en grups terapèutics com a complement al procés terapèutic i/o com a espai de socialització. Entre els professionals que presten el servei n’hi ha de medicina de família, ginecologia i obstetrícia, llevadora, treball social, psicologia i atenció a la ciutadania.

Acompanyament a les famílies

Una altra de les funcions de la Unitat Trànsit és oferir acompanyament a les famílies, a través de suport psicoterapèutic, perquè puguin viure millor la transició i contribuir al benestar de la persona trans.

Així mateix, és des de la Unitat Trànsit que s’elaboraran informes mèdics i psicològic establerts com a necessaris per la Llei, per aconseguir el canvi de nom i sexe en el sexe sentit, en tots els documents d’identificació. D’altra banda, des de la Unitat també es formaran professionals de salut i educació, perquè tinguin un coneixement adequat dels processos de transició i puguin donar-hi una atenció adequada.