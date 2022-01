La cadena d’articles per a la llar Wolala ha decidit tancar la seva botiga de la Rambla de Sabadell, que feia més de cinc anys que estava operativa. De fet, l’empresa gironina només mantindrà sis establiments dels 35 que tenia a tot l’Estat el 2021: tres a Girona, dos a Navarra i un a les Illes Balears. La decisió de Wolala ve marcada per la no obtenció dels resultats esperats pel que fa als ingressos econòmics. Les conseqüències derivades de les restriccions adoptades per a la contenció de la pandèmia han estat decisives.

Wolala aspirava a tenir una xarxa de 70 botigues i una plantilla de més de 200 persones a l’Estat a finals de l’any 2020. L’empresa, que pertany al grup Nova Tramuntana, va fer una inversió de 15 milions d’euros per aconseguir-ho, però les coses no han sortit com esperava.

Això sí, la companyia catalana manté la seva presència en la distribució de França i Dinamarca. Wolala compta amb una oferta global de productes: accessoris multimèdia, altaveus, auriculars, cables i carregadors, fundes i motxilles per a ordinador, articles per a la llar, entre altres.